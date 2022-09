CUPRA domina el FIA ETCR: triplete en pilotos y título en marcas

Cargar reproductor de audio

La primera temporada con denominación FIA para el ETCR llegó a su fin en Sachsenring, donde se echó el telón a un curso intenso en el que CUPRA ha salido como la gran vencedora del campeonato eléctrico de turismos 2022.

Tom Blomqvist fue el Rey de la cita de este fin de semana en el circuito alemán, donde logró el máximo número de puntos posibles en sus series (100 puntos, en el Pool Fast) y cuya vuelta en clasificación le permitió desempatar con el otro gran nombre del evento, Adrien Tambay.

El francés también tuvo un cierre perfecto de campeonato liderando el Pool Furious para asegurarse el título, por delante de sus compañeros en CUPRA EKS que acabaron subcampeón y tercero, Mattias Ekström y Tom Blomqvist.

En el Pool Fast, Blomqvist, tras liderar todas las eliminatorias, se impuso en la final a su compañero Ekstrom para dar un doblete a CUPRA por delante de Maxime Martin, del Romeo Ferraris.

Por su parte, en el Pool Furious, en la final Tambay salió desde la pole, ya sabedor de que era campeón, y lideró de principio a fin para llevarse el triunfo y poner el broche de oro a su temporada. Sin embargo lo hizo superando en menos de medio segundo a un Norbert Michelisz que a su vez resistió los ataques de Luca Filippi en una manga que tuvo a los tres primeros en siete décimas.

"Me siento muy bien", declaró Tambay, el campeón. "Para ser sincero, me he presionado mucho este fin de semana a mí mismo, ya que al final este es un título de la Copa del Mundo de la FIA".

"Fue un alivio cruzar la línea de meta en cabeza y, aunque ya tenía el título antes de la carrera, fue muy bonito poder tener una última oportunidad de conseguir esa victoria. Y de sumar los 100 puntos del evento, algo que no había hecho antes".

Los españoles fueron superados por Bruno Spengler en la final, y acabaron quinto Mikel Azcona (Hyundai) y sexto Jordi Gené (CUPRA).

Con esa victoria, Tambay se convirtió en el Rey de la temporada acumulando 535 puntos, con su compañero el sueco Mattias Ekström segundo (488 puntos) y el británico Tom Blomqvist tercero (434 puntos).

"Conseguir un título nunca es fácil, sobre todo cuando en esta categoría tienes seis pruebas y hay tantas carreras en las que tienes que puntuar, incluso en la clasificación. Así que tienes que ser muy constante y eso significa que la presión es muy alta" comentó el francés de CUPRA.

Mikel Azcona acaba quinto, con 408 puntos (13 menos que el cuarto, Martin) y Jordi Gené cierra el año noveno, con 223 puntos.