Los 20 cambios de pilotos que marcarán el 2020

Predecesor: JDC-Miller todavía no ha confirmado a los demás pilotos, así que Boiurdais probablemente sustituirá a Albuquerque como compañero de Barbosa en el coche de Mustang que ahora corre con Action Express.

Qué puede fallar: VeeKay tiene una reputación de ser rápido pero fogoso y dada su propia ambición de ser el Max Verstappen de la Indy, podemos esperar que salten algunas chispas. Los últimos graduados desde Indy Lights no han tenido muchos problemas en adaptarse a la categoría grande, así que, sin olvidar que es un debutante, VeeKay parece una apuesta segura.

Predecesor: Spencer Pigot, que no llegó exactamente a ganarse la atención de los aficionados pero que era un piloto fiable que solía traer puntos, además de clasificar en primera fila en Indy 500. Consiguió entrar cinco veces en el top diez en las dos últimas temporadas con ECR, siendo su segundo lugar en Iowa en 2018 su mejor resultado..

Como otro de los debutantes, Oliver Askew, VeeKay se unió al Road to Indy en 2017 con USF2000 y ha ido escalando año a año, culminando con un asiento a tiempo completo en IndyCar con Ed Carpenter Racing en 2020.

Qué puede fallar: Los buenos pilotos del DTM no siempre son instantáneamente rápidos con otro coche (mirad a Edo Mortara en Mercedes), y un paréntesis puede ser costoso en un campeonato en el que la mayoría de pilotos disfrutan de continuidad, aunque Auer diga que no está “preocupado” acerca de su readaptación.

Su llegada es una especie de cambio de estrategia en BMW, que no ha hecho muchos fichajes en una alineación que sólo refrescaba de vez en cuando con debutantes, desde su llegada con un equipo plagado de estrellas en 2013.

Qué puede fallar: En Jaguar, Calado se tendrá que medir a uno de los pilotos top de la categoría, Mitch Evans, así que siempre existirá el riesgo de seguir los pasos de Adam Carroll y Piquet y ser superado por el kiwi. Calado además lleva tiempo sin correr en monoplazas, aunque él está convencido de que esto no va a ser un problema, ya que es "como aprender a montar en bicicleta" que nunca se olvida.

Predecesores: Nelson Piquet logró solo un punto en la primera parte de la temporada y aunque Lynn mejoró las prestaciones del primer campeón del certamen, no logró convencer a Jaguar de que le mantuvieran en el equipo.

Qué puede fallar: Reddick se hizo grande con sus dos actuaciones seguidas en Homestead, pero se podría argumentar que Custer y especialmente Bell pueden parecer apuestas más seguras como estrellas de NASCAR a largo plazo. No hay ninguna garantía de que Reddick vaya a mejorar inmediatamente a Hemric en RCR, aunque teniendo un top diez en NASCAR Cup, parece muy prometedor.

Predecesores: La identidad del compañero de Mostert en 2020 no ha sido confirmada, aunque el campeón de Super2, Bryce Fullwood, ha sido vinculado con el asiento y ya se sabe que ni James Courtney ni Scott Pye continuarán. Finalizaron justo fuera del top 10 la pasada temporada y el último fue el artífice de la única victoria del equipo en los tres últimos años, en Albert Park en 2018.

Mostert parecía estar en el radar de Penske pero decidió no esperar y fichar por Walkinshaw Andretti en lo que es un paso atrás a corto plazo, pero que le da la oportunidad de ayudar al rearme de una gran organización.

Askew ha demostrado talento en todos los escalones de su carrera hasta el momento y hay pocas razones para pensar que no va a terminar triunfando en IndyCar, mientras que O’Ward ya nos ha enseñado en poco tiempo que tiene un talento puro, a la par de cualquier otro debutante del campeonato en las últimas temporadas.

11. Formula E: Maximilian Gunther a BMW i Andretti Motorsports

Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images

Como destacado piloto de F3, Gunther no vio su reputación dañada en su primera temporada en la Fórmula E, consiguiendo la mayoría de los puntos de Dragon incluso habiendo estado en el banquillo durante muchas carreras.

Era normal que estuviera en la lista de la mayoría de equipos y BMW se movió rápidamente, tras una prueba, cuando el equipo alemán supo que iba a tener una vacante.

Predecesor: Antonio Felix da Costa tuvo su mejor temporada cuando BMW se presentó como equipo de fábrica en 2019, pero fue fichado por Techeetah.

Qué puede fallar: Gunther no consiguió puntuar en su debut con el equipo en Arabia Saudí, pero habría terminado en el podio de no haber sido por la penalización que le impusieron tras la carrera. Todavía no ha demostrado ser uno de los pilotos top de la categoría, pero está claro que el ritmo lo tiene.