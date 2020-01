Las redes sociales dejaron de verse como un mundo paralelo a la vida real y hoy en día forman parte de la cotidianidad de personajes públicos. Los pilotos de más alto rendimiento no escapan al auge de estar presentes en las redes más importantes y sus publicaciones suelen servir para ver lo que hacen dentro y fuera de pista, conocer sus entornos y a veces hasta son usados como ventana para la publicación de importantes anuncios sobre sus carreras y futuro.

No es casualidad que la lista la lideren los dos pilotos que recientemente realizaron uno de los intercambios de máquinas más esperados de los últimos tiempos: Valentino Rossi y Lewis Hamilton. Ambos suman cerca de 46 millones de seguidores, el mismo número de habitantes estimado en España en 2019. Pero no sólo es lo abultada de la cifra, es que entre sus seguidores destacan figuras de la talla de Neymar, Nadal, Will Smith,

Si bien el italiano prefiere las publicaciones más relacionadas a su vida encima de la Yamaha, una que otra vez se retrata con su novia, Francesca Sofia Novello, o en juntadas con amigos. El uso que Hamilton da a sus redes, principalmente Instagram, está más enfocado en mensajes que buscan generar conciencia sobre el medio ambiente y la contaminación, eventos de moda, retratos con celebridades de la talla de Elton John, y sus perros (Coco y Rosco). En 2017, Hamilton realizó un posteo que recibió duras críticas y por el que decidió borrar todas las fotos que había publicado hasta ese momento.

Apenas en el puesto 7 llega a aparecer un piloto que no pertenece a MotoGP ni Fórmula 1, Dale Earnhardt Jr. de NASCAR. En el apartado latinoamericano, Massa y Barrichello se llevan los mejores lugares, siendo respaldados por una gran masa de fanáticos brasileños que siguen su cotidianidad más allá del Gran Circo.

Kimi Raikkonen no logró meterse en nuestro ranking pero merece una mención especial pues aunque no tiene cuenta verificada en Facebook ni Twitter, sus posteos en Instagram le valen la cantidad de 1.754.651 seguidores. Allí suele dejar ver un poco más de su vida privada, como esposo y padre.

Estos son los pilotos más seguidos en redes sociales (actualizado diciembre 2019)