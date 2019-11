Alonso coloca a Verstappen como el mejor en la F1 actual

Si bien Alonso no ha tenido tiempo de ver cada gran premio desde que dejó la Fórmula 1 a finales de la pasada temporada, el español reveló que le gusta observar la forma de competir de Verstappen cuando mira una carrera por televisión

"Es difícil siempre hacer una estimación de quién es el mejor piloto. Normalmente los pilotos que llevan muchos años en una disciplina y los que están arriba siempre en esa disciplina son los mejores. Por algo, no es casualidad. Un año es casualidad pero a lo largo del tiempo deja de serlo y tienen siempre algún punto fuerte", dijo Alonso al ser consultado durante su visita a Buenos Aires esta semana sobre quién es el mejor piloto de la actualidad.

"Creo que en la Fórmula 1 es difícil elegir el mejor piloto porque cambia mucho de año a año y de coche a coche. Pero siempre tienes que hacer un mix, hay pilotos que son rápidos a una vuelta, pilotos que son rápidos en las salidas, pilotos que son constantes, pilotos que son muy agresivos".

Sin embargo, el bicampeón mundial de F1 de 2005 y 2006 colocó a Verstappen en un lugar diferente al resto y explicó por qué eligió al holandés.

"Ahora quizás diría Verstappen. Es un piloto que me gusta seguir, este año que he visto las carreras por televisión me gusta verle que siempre está en modo ataque. Si ves que está tercero y llega al segundo, sabes que no se va a quedar ahí, va a intentar algo en algún momento y eso para el espectador es emocionante", dijo.

"También esa agresividad a veces te resta puntos, porque tienes más problemas, así que es difícil hacer siempre una media".

Alonso agregó que al haber pasado por diferentes disciplinas en los últimos años –las 500 Millas de Indianápolis, el Mundial de Resistencia y ahora el cross country con el objetivo de disputar el Dakar- aprendió que existen especialistas en cada lugar.

"Ves siempre pilotos que son especializados en esa disciplina y aprendes mucho de ellos y te enseñan muchas cosas. Es difícil quedarse con alguien en concreto", finalizó.

