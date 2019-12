Bottas: un 2019 como 2018 me habría dejado fuera de Mercedes

Bottas no pudo ganar un gran premio en 2018 cuando su compañero de equipo Lewis Hamilton arrasó hasta ganar el título, pero dio una pelea más fuerte esta temporada y lideró el certamen a principios de un año en el que en total ganó cuatro carreras.

Mercedes pasó el verano europeo deliberando entre el finlandés y Esteban Ocon para ser el compañero de equipo de Hamilton en 2020. Finalmente el francés ha firmado con Renault después de que Mercedes decidiera continuar con Bottas.

Bottas dijo a Motorsport.com que su mejor estado de forma este año, que incluyó el subcampeonato, su mejor resultado en la Fórmula 1, fue "muy importante" para su carrera y su salud mental.

"Si hubiera tenido una temporada similar a la de 2018, el equipo no habría continuado conmigo", dijo. "Así es como funciona la Fórmula 1".

"Es muy importante para mí y también para mi bienestar general. Me he divertido mucho más entre las carreras, y me he enamorado de este deporte, que tal vez perdí un poco hacia el final del año pasado".

"Estoy realmente disfrutando mucho de la conducción y es una temporada muy importante para mí. Ahora puedo decir felizmente que tengo muchos, muchos años (por delante), y espero seguir con este mismo desarrollo".

Bottas terminó en el podio en 15 de las 21 carreras de este año, una cifra que probablemente habría sido más alta si no fuera por un despiste en Alemania, un error en Hungría y un fallo de motor en Brasil, que también lo afectó en la siguiente carrera en Abu Dhabi.

Ese recuento incluye dos victorias en la segunda mitad de la temporada, en comparación con un final de temporada muy malo en 2018 en el que terminó quinto en los últimos cuatro grandes premios.

"Definitivamente tengo una mentalidad muy diferente a la del año pasado", admitió. "Estaba contando los días en que la temporada terminará, y que puedo encontrar una manera de volver a estar bien y empezar de nuevo desde cero".

"El último mes de la temporada pasada se sintió como un largo, largo tiempo".

Los esfuerzos de Bottas por volver más fuerte en 2019 dieron lugar a comentarios sobre 'Bottas 2.0' cuando la temporada comenzó en Australia, especialmente porque dominó ese gran premio.

Aunque su fallo de motor encubrió los resultados en Brasil y en Abu Dhabi, Bottas cree que su fuerte forma al final de esta temporada lo ayudará a prepararse para el próximo año también.

"Es más agradable, y una manera más fácil de empezar la (próxima) temporada mentalmente", dijo. "Siento que es importante tener buenos resultados, no sólo en las últimas carreras".

"No es necesario al 100%, porque sé que incluso después de una mala temporada, se puede empezar una nueva temporada fuerte".

"Pero es simplemente más agradable, y también para el equipo saber que puedo rendir durante todo el año, en cada pista de carreras, y entonces ellos saben que estoy definitivamente en ascenso para 2020".

