Que ha aprendido Bottas de Lewis Hamilton

F1 Racing: ¿Cómo califica su desempeño en la última temporada? Parece que tu carrera sigue una trayectoria ascendente.

Valtteri Bottas: Así es exactamente como me siento. Ha sido la mejor temporada que he tenido hasta ahora en términos de mi propio rendimiento.

Todavía me gustaría haber tenido más victorias, pero siento que mi rendimiento en las clasificaciones y en las carreras ha sido mejor que el año anterior. Siento, y es un hecho, que todavía puedo ser mejor. Siempre estoy apuntando a eso y trataré de ser mejor la próxima campaña.

Tengo que ser 100% honesto que no estoy completamente feliz con esta temporada, seguro que podría haber sido mejor. Pero también podría haber sido mucho peor.

F1R: ¿Cómo dirías que has crecido en tres temporadas como piloto de Mercedes?

VB: He aprendido muchísimo en los últimos tres años y sigo aprendiendo. Creo que formar parte de un equipo tan grande es la oportunidad que todo piloto quiere tener, porque te permite también llegar al siguiente nivel si trabajas duro y usas todas las herramientas que puedas dentro del equipo.

En cada área de mi rendimiento, fuera y dentro de la pista, he sido capaz de mejorar y todavía estoy aprendiendo cosas de aquí y de allá.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10 lidera a Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

F1R: ¿Cómo lo haces? ¿Recoges cosas de Lewis Hamilton o encuentras tu propio camino?

VB: Tienes que seguir tu propio camino, pero sería tonto no tratar de aprender de tu compañero de equipo, especialmente cuando se trata de Lewis Hamilton.

Siempre aprovecho la oportunidad si puedo ver algo que él está haciendo, ya sea con la conducción o la puesta a punto o algo así. Me alegro de que sea muy abierto en nuestro equipo, porque discutimos las cosas en ambos sentidos.

Es bueno tenerlo como compañero de equipo. Es un trabajo duro para mí en la pista tratar de ganarle, pero no me gustaría tener otro compañero de equipo. No quiero nada fácil en este mundo.

F1R: Ningún otro equipo en la historia de la F1 ha tenido tanto éxito como Mercedes en las últimas seis temporadas. ¿Qué tiene el equipo, y el liderazgo de Toto Wolff, que ha marcado ese tono?

VB: Creo que él [Toto] ha hecho una contribución muy importante para ver donde está el equipo ahora. Creo que la forma en que dirige todo, la forma en que motiva al equipo y empuja hacia adelante nos hace supercompetitivos.

Nada es suficiente, siempre quiere más de la gente que le rodea. Puede ser muy duro con las personas que realmente le importan y quiere hacerlo bien. Es muy directo.

Siempre te empuja hacia adelante y no le importa decir cosas que cree que alguien puede hacer mejor. Lo cual es bueno. Es un perfeccionista. Si ve algo que se puede hacer mejor, se asegura de que así sea.

Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10 Photo by: Joe Portlock / Motorsport Images

F1R: ¿Ayuda que esto se haga generalmente a puerta cerrada?

VB: Es algo bueno. Podemos hablar de estas cosas si sentimos que lo necesitamos, y podemos aprender de ello, que es la forma de seguir adelante, de aprender de los errores y de hacerlo mejor en el futuro.

Lo único es que su escritorio [de Toto] en el garaje a veces recibe unos cuantos martillazos.

F1R: Y luego el material va directamente a Internet...

VB: ¡Me parece bastante divertido cuando veo esos clips! Es de buen humor.

F1R: ¿Qué tiene el Mercedes que lo ha convertido en una unidad de combate tan efectiva en las últimas seis temporadas?

VB: Es la mentalidad. Alguien tiene que crearla y Toto ha jugado un gran papel, pero hay mucha gente muy motivada dentro del equipo. Hay mucha unidad.

La continuidad [del personal] también ha jugado un papel en ello. Hay mucha gente inteligente para crear esa máquina y operar al nivel que necesitamos.

Pero lo más importante es la mentalidad, y siempre establecer nuestros propios objetivos y mantenernos juntos.

Descubre la otra pasión de Valtteri Bottas, los rallies: