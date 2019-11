Bottas: Mercedes está más lejos de lo esperado

Mientras Sebastian Vettel, con Ferrari, superó a Max Verstappen, de Red Bull, por una décima para terminar el viernes como el más rápido, Bottas quedó a seis décimas del ritmo siendo el más rápido de los dos Mercedes.

Mercedes fue derrotado en las dos últimas visitas de la Fórmula 1 al Autódromo Hermanos Rodríguez y el equipo advirtió antes del fin de semana que este sería el gran premio "más difícil" de las carreras que restan en 2019.

Consultado sobre si la diferencia del viernes con sus rivales estaba entre los límites esperados, Bottas dijo: "Es más grande de lo esperada en este momento del fin de semana. Pero esperemos que no sea un milagro encontrar algunas mejoras".

"Hoy (por el viernes) ha sido un día bastante resbaladizo, especialmente la primera sesión ha sido muy complicada, con el sobreviraje del auto".

"Me he sentido mucho mejor en la segunda sesión de entrenamientos, de hecho no se sintió mal, pero aún así creo que nos ha faltado un poco de agarre".

"Tanto Ferrari como Red Bull parecen estar funcionando bien en esta pista hasta ahora, pero como siempre, sólo es viernes y normalmente hay muchas cosas que podemos hacer un poco mejor al día siguiente, sólo necesitamos trabajar duro esta noche", finalizó el finlandés.

La acción en pista del Gran Premio de México: