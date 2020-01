Bottas conoce el paso final para derrotar a Hamilton

Valtteri Bottas finalizó la temporada 2019 segundo, detrás de Lewis Hamilton, logrando su mejor resultado en Fórmula 1. Pero, aunque mostró un buen rendimiento en las primeras y últimas carreras de la temporada, un bajón a mitad de camino lo dejó fuera de la lucha por el título.

Cuando se le preguntó qué necesita hacer para finalmente batir a Hamilton en 2020, Bottas, que sumó cuatro victorias, cinco poles y otros 11 podios en 2019, dijo: "Lo tengo bastante claro en mi mente".

"Definitivamente estamos trabajando con los ingenieros y con el equipo en mi programa de desarrollo".

"Las cosas en las que realmente nos estamos centrando es en la semana de la carrera y en el último paso que necesito, que es la consistencia".

"Es necesaria aún más adaptabilidad a diferentes circunstancias, pero lo principal es minimizar los errores".

"Hubo algunas sesiones de clasificación en las que cometí errores y eso comprometió el domingo y luego también hubo algunas carreras en las que cometí errores, por ejemplo, Hockenheim, donde perdí una gran cantidad de puntos, así que se trata de lograr mayor regularidad".

"Todavía hay mucho que creo que puedo mejorar. Son detalles pequeños, mucho relacionados con el estilo de conducción y la gestión de los neumáticos. Pero estoy mucho mejor que el año anterior".

"Minimizar esos errores, poder encontrar el estado mental correcto que me permita rendir al máximo cada fin de semana... esa es la parte difícil. Como en cualquier deporte".

"Parece como si tuviera que cavar muy profundo para encontrar algo más en mí: cómo puedo ser un mejor piloto, cómo puedo rendir mejor, cómo puedo trabajar mejor con los ingenieros".

"Me hace tener que trabajar duro, porque no es fácil batirle (a Hamilton). Y requiere mucho. Eso me obliga a luchar todos los días".

Bottas dijo que quiere ser él quien frene la racha de mundiales de su compañero en Mercedes.

"Realmente me costaría aceptar que algún otro piloto pudiera hacer algo que yo no pueda".

"Acepto por completo que Lewis ganó el título [en 2019] porque, en general, durante la temporada fue mejor que yo. Me ganó de manera justa".

"Pero creo que siempre hay algo que puedo hacer mejor y puedo superar esas debilidades. Tal vez yo soy un poco más terco".

