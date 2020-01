Briatore: Dos veces he estado cerca de Ferrari

Flavio Briatore ha sido un pilar de la F1 durante años. Entre Benetton y Renault logró cuatro campeonatos de constructores e igual número de títulos de pilotos, divididos a partes iguales entre Michael Schumacher y Fernando Alonso, dos joyas desenterradas por el manager piamontés.

Desde septiembre de 2009, después de algunas investigaciones llevadas a cabo por la FIA en su contra por una supuesta infracción durante el GP de Singapur 2008, Renault decidió retirarlo del equipo y desde entonces no ha vuelto a la F1.

Durante una larga entrevista concedida a su colega Pino Allievi para Autosprint, Briatore volvió para hablar de su compromiso en la Fórmula 1 revelando: "Había dos equipos que me hubieran querido. Ferrari, por otro lado, me buscó por primera vez entre 1994 y 1995. Hablé seriamente con Umberto Agnelli, pero estaba demasiado ocupado con Benetton, con quien también tenía una participación del 30%. Más recientemente hablé con Montezemolo cuando era presidente, pero no pudimos encontrar la plaza.

El empresario entonces continuó: "Mercedes es un acorazado invencible. Al menos 5-6 pilotos, incluyendo a Alonso, habrían ganado el título con el coche de 2019. Sin quitarle nada a Hamilton, porque entonces también tienes que vencer a tu compañero de equipo que está a tu lado y preceder a Lewis es una hazaña. En Ferrari, con razón, Leclerc y Vettel saldrán en igualdad de condiciones, pero después de cinco carreras hay que decidir por quién apostar".

Briatore también abordó el espinoso tema de Vettel. Según el manager italiano, el alemán sólo tiene un problema psicológico, pero con un coche competitivo lucharía fácilmente por el título.

Por último, el ex-Renault se centró en los futuros talentos de la F1: "Me gusta mucho Verstappen, está en la cima, es fuerte y supera creando espectáculo. Pero debe aprender a callarse”.

“La declaración sobre Ferrari, que según él era una trampa, podría haberse salvado por dos razones. Primero: no le correspondía a él decirlo. Segundo, no era cierto”.

“Si tuviera que formar mi propio equipo me llevaría a Leclerc y Max, dos fenómenos, para poder ganar todos los Grandes Premios y el Campeonato del Mundo durante los próximos 10 años. Como coche, elegiría el motor de Ferrari, que es el mejor, y el chasis de Mercedes”.

