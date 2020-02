Así es el calendario de pruebas de Pirelli de cara a 2021

Volverán a terminar las carreras con bandera de cuadros agitada por una persona. Luego de una confusión durante el final del GP Canadá de 2018, cuando la modelo invitada Winnie Harlow agitó la bandera de cuadros por error, la FIA decidió utilizar unos paneles de luces para dar por finalizadas las carreras. Pues bien, el plan no salió del todo bien (aunque no fue la primera vez) y los problemas volvieron en el GP Japón, cuando los pilotos fueron avisados de la finalización de la válida, una vuelta antes de completar los giros establecidos. Por eso, en 2020 será nuevamente una persona quien de por finalizadas las carreras.

Los equipos suelen ser muy cuidadosos con no exponer detalles de sus autos a los rivales, en la pretemporada, esta premisa se intensifica para dar la menor ventaja posible a los curiosos o mecánicos de otros equipos. Ahora, desde los test de pretemporada de 2020, los equipos no podrán tapar sus monoplazas en el paddock, boxes, pit lane o parrilla. Según el comunicado de la FIA donde se informó este ajuste, la intención es "hacer más atractivos estos eventos tanto para los medios como para los aficionados". Hasta 2019 esta norma aplicaba sólo a los Grandes Premios.

El acercamiento entre Hamilton y Ferrari no ha dejado indiferente a nadie en la parte final de 2019, desde la cúpula del equipo italiano aseguraron sentirse “halagados” por el interés del británico mientras que un expiloto de Maranello, Gerhard Berger, dio un consejo al británico antes de tomar cualquier decisión sobre su futuro. Lo cierto es que en Ferrari mostraron parte de sus cartas y dieron un respaldo contundente a Leclerc como protagonista del futuro del equipo, con un contrato que llega hasta 2024.

Aunque fue considerada por los fanáticos como la mejor carrera de 2019, el GP Alemania no estará en el calendario de 2020. Aunque es una cita presente desde 1951, su intermitencia y cambios de sedes han sido una constante, siendo 2017 la última vez que no se disputó.

Cambio al sistema de pesaje para evitar sanciones innecesarias

11 / 12

Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

En otro de los cambios de reglamento para 2020, los pilotos ya no serán penalizados cuando no se detengan en el pesaje. Esta controversial normativa levantó quejas durante 2019, pues los pilotos y equipos alegaban que la fuerte sanción no iba acorde a la infracción cometida (al saltarse el pesaje eran obligados a salir desde el fondo de la parrilla el domingo).