'Carreras 2019; un cierre a lo grande', por Fernando Tornello

Terminó la séptima década de F1 y, en 2019, la categoría alcanzó también otra marca histórica, su carrera número 1.000, en aquel GP de China que no lució como esperábamos.

Fue un año con altos y bajos, que nos entregó unas cuantas carreras excelentes, que no tuvieron mucho que envidiarle a los GP históricos que uno recuerda, ésos que se van haciendo aún mejores con el paso del tiempo, los que la mente va perfeccionando cuando sólo recuerda los pasajes interesantes de cada uno.

Algo me quedó muy claro. Salvo excepciones, F1 no encontró la ecuación perfecta entre nuevas y fastuosas pistas contra aquellas viejas, con menor infraestructura pero que nos regalaron las mejores carreras.

No hay caso, uno se entusiasma con la grandeza y los fuegos artificiales de los escenarios más modernos pero los grandes espectáculos con batalla rueda a rueda y roces incluídos los vemos en los viejos circuitos clásicos.

No les cambio Monza por un Abu Dhabi, ni Spa por un Bahrein, ni Interlagos por Shanghai, ni el Gilles Villeneuve de Montreal por Singapur, ni Silverstone por Sochi y así muchos otros ejemplos. Para grandes fiestas me quedo con la de México, más humana, más colorida, más real, antes que con aquellos fuegos de artificio que enseguida se apagan.

Ahora repasemos el año, sus buenos y malos momentos, sus polémicas y sus grandes carreras, que las hubo.

Todo comenzó en Melbourne, con una muy mala noticia, el fallecimiento de Charlie Whiting, el querido director de carreras, respetado por todos los pilotos y la gente de F1, fue un golpe duro.

El GP Australia comenzó a diluir la esperanza de los tifosi cuando rodaron los autos en el Albert Park. Mercedes dominó y Ferrari no estuvo a la altura de lo que mostró en los ensayos de invierno en Barcelona. Los autos alemanes fueron mejores en los ensayos y en la Qualy le sacaron siete, ocho y nueve décimas a Vettel, Verstappen y Leclerc respectivamente. Una paliza, sólo la primera del año.

Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10, gana Australia

En la carrera, Bottas largó mejor que Hamilton desde la pole, se escapó, Verstappen superó a Vettel tras muy buena maniobra en la vuelta 30 y se acercó a Hamilton. No lo pudo superar, se pasó de largo en una frenada y luego trabajó para darle a Honda su primer podio en la era híbrida. Ferrari terminó a más de 50 segundos. Comenzaba a sufrir la falta de downforce y un desgaste prematuro de las gomas.

Bahrein resultó más emocionante pero terminó con un trago amargo para los fans de Maranello. Leclerc había logrado su primera pole y compartía la primera fila con Vettel. El chico de Mónaco iba encaminado a lograr su primera victoria pero una falla en la UP lo dejó tercero, y no perdió ese puesto porque un Safety Car al final evitó que Verstappen lo supere. Otra vez ganaron los Mercedes pero Ferrari mostró que podía pelear. Iba a resultar un espejismo.

Lo más destacado del GP China fue que F1 llegó a su milésima carrera. No hubo grandes festejos ni tampoco gran espectáculo en pista. Otra vez arrasó Mercedes, en tanto una pelea rueda a rueda entre Vettel y Verstappen, por la vuelta 20, fue lo más destacado. Max lo superó a Seb pero se fue largo y Vettel retomó su posición. Antes, Kvyat había sacado de pista a los dos McLaren en el arranque.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10, Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10, Charles Leclerc, Ferrari SF90, Sebastian Vettel, Ferrari SF90, Max Verstappen, Red Bull Racing RB15

Ferrari llevó a Baku un nuevo paquete aerodinámico. Deflectores laterales, piso nuevo, tres aletas delante de las gomas traseras y ala posterior rediseñada para la interminable recta del circuito. Resultado? Otro 1-2 de Mercedes, con Vettel tercero a 11 segundos y Verstappen delante de Leclerc, que arruinó sus chances al golpearse cuando terminaba la Q2 del sábado.

El GP España no fue interesante aunque será recordado por las órdenes que dio Ferrari, primero a Vettel para dejar pasar a Leclerc, más adelante a Charles para que le abra la puerta a Sebastian que venía con otra estrategia. Leclerc había sufrido un pit stop de más de 4 segundos. Lo que no se modificó fue que Mercedes logró su quinto doblete en cinco carreras. Hamilton declaró que el W10 era el mejor auto que había conducido en su vida. No era para menos.

Mónaco resultó otra carrera lineal y continuó mostrando la contundencia de Mercedes, aunque las diferencias fueron mínimas. Ferrari erró en la Qualy calculando mal el tiempo para que Leclerc abra una vuelta y Hamilton ganó de punta a punta, aunque Verstappen lo persiguió a menos de un segundo desde el giro 11 hasta la bandera. En la vuelta 76 Max estiró la frenada de la chicana, saliendo del túnel, las ruedas se tocaron pero Hamilton logró salir adelante. Por otra acción, un relanzamiento inseguro del pit stop, Verstappen fue recargado con 5 segundos y Vettel quedó como escolta, quebrando la racha de Mercedes.

Canadá iba a resultar emocionante, no tanto por los sobrepasos sino por la pelea entre Vettel y Hamilton. Todos recordarán la salida de pista de Sebastian y su penalidad por regreso inseguro, discutible, polémica, pero irremediable. Hamilton continuó con su gran temporada, doblegando en la interna a Bottas con claridad. Luego de algunos errores, Vettel venía reordenando su año contra un duro compañero.

Momento de la polémica entre Sebastian Vettel, Ferrari SF90 y Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10

De Paul Ricard no quiero escribir demasiado, fue lo peor de 2019. Sólo vale decir que las únicas maniobras buenas de toda la carrera, las de Ricciardo en el final con los adelantamientos a Norris y Raikkonen, fueron penalizadas con 5 segundos cada una al sacar las ruedas fuera de la línea blanca del final de la pista.

En Austria comenzó lo mejor del año de F1. Coincidió con una batalla en la que no estuvo involucrado Mercedes. La pelea fue entre Red Bull y Ferrari, con sus jóvenes pilotos que la definieron en una maniobra que dio para hablar y polemizar. Excepcionales Verstappen y Leclerc. Charles largó en pole y Max a su lado, pero se quedó en la partida y completó la primera vuelta en séptimo lugar. Desde allí comenzó a pasar autos, entre ellos los Mercedes. Verstappen ganó porque su instinto lo impulsó a fondo y Leclerc aprendió una lección que iba a implementar en Silverstone, escenario de otra gran carrera.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB15, hace contacto con Charles Leclerc, Ferrari SF90

Gran Bretaña le iba a devolver a Hamilton su sitial pero hubo acción desde el comienzo hasta el final, pasando por el golpe de Vettel a Verstappen y la sanción para el alemán.

En Alemania hubo lluvia y un GP inolvidable. Ganó Verstappen pero se fue tres veces de pista, Hamilton no podía dominar su auto, Leclerc también se despistó, mientras Vettel fue el mejor, terminó segundo tras largar último. Impecable. También se lucieron Kvyat y Stroll, en una carrera con cinco neutralizaciones por diferentes incidentes.

Hungría cerró la primera parte con otra gran definición. Verstappen había marcado su primera pole, parecía que ganaba hasta que Mercedes llamó a Hamilton para un cambio de gomas inesperado y Lewis consiguió la victoria cerca del final. Carrerón.

Tras el descanso llegó el dominio de Ferrari, luego sospechado por anomalías en el flujo de combustible. Nada impidió que Leclerc lograra su primera victoria en Spa, con gran ayuda de Vettel que retuvo a Hamilton. Charles iba a hacer delirar a los tifosi en Monza, con otro triunfo impecable, tras el papelón protagonizado en Q3, por el cual muchos pilotos no llegaron a tiempo para abrir vuelta, mientras Vettel volvía al primer escalón del podio en Singapur. Fue una tripleta impresionante de Ferrari, que además lograba todas las poles. Fueron grandes momentos de una temporada que se había calentado a partir del GP Austria.

Ganador de la carrera Charles Leclerc, Ferrari celebra con el equipo

En Rusia dominó Vettel hasta que tras su pit stop el motor sufrió un problema y lo marginó. Ganó Hamilton sin inconvenientes. En Suzuka no vimos la gran carrera que esperábamos. La recuerdo por el tifón que obligó a cancelar la actividad del viernes y por el toque de Leclerc que sacó a Verstappen de pista en el comienzo. Fue un triunfo de Bottas sin sobresaltos, con Vettel segundo, presionado por Hamilton.

Así llegamos a México. Fue la fiesta más grande del año fuera de la pista. Sobre el asfalto no vimos la mejor carrera pero tampoco la peor. Hubo acción al comienzo. Ferrari largó adelante, Hamilton intentó superar a Vettel pero fue por el pasto y se tocó con Verstappen, un caos. Más tarde, Ferrari no realizó la mejor estrategia y Hamilton se recuperó para ganar y casi asegurar el título.

En Austin, Hamilton pensó en su sexta corona y dejó la acción para los demás, aunque nunca estuvo lejos. Ferrari llegó cuestionada y observada por los comisarios y se alejó de la punta. Verstappen creció y compartió el podio con Bottas y Hamilton, nuevamente campeón.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, celebra con su equipo después de conseguir su 6º título de pilotos

Interlagos nos regaló una de las mejores carreras del año. Ojalá no se vaya nunca del calendario. Esta vez con piso seco pasó de todo. Nadie podría haber apostado por un podio Verstappen-Gasly-Sainz, con los dos últimos por primera vez allí. Media docena de veces cambió la punta de la carrera. Entre Verstappen, Vettel y Hamilton se intercambiaron el dominio pero Max tenía un gran auto y se impuso con autoridad. Tras cada Safety Car recuperó la punta y ganó con solvencia. Vettel lo tocó a Leclerc y Ferrari se quedó sin puntos y con una bronca indisimulable. El cierre de Gasly contra Hamilton debe haber sido de lo mejor de la temporada, mientras Sainz hizo otra gran carrera, poco vista en las imágenes de la transmisión internacional. También Albon se lució y perdió el podio por el toque de Hamilton.

Pierre Gasly, Toro Rosso STR14 cruza la línea de meta seguido de Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10

Finalmente, el cierre de Abu Dhabi no dejó demasiado. Una pista en la que los sobrepasos no son frecuentes, todo decidido en el campeonato, Hamilton mostrando porqué es el campeón y poco más. En la última vuelta Checo Pérez y Sainz produjeron dos de sus mejores maniobras de la temporada. Checo para superar a Norris y el español a Hulkenberg. El podio nos mostró a Verstappen y Leclerc junto a Hamilton, como tomando la posta del futuro de la F1.

Así terminó la década. Con grandes carreras en los mejores circuitos. Ahora vienen Holanda y Vietnam, pero de éso me voy a ocupar en otra nota.

Salud por un gran año, a pesar del ganador repetido que continúa desparramando talento y experiencia.

GALERÍA: los 21 podios de la temporada 2019 de F1