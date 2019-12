El contrato de dos años permitió ver "un nuevo Carlos Sainz"

Sainz firmó por el equipo de Woking después de solo una temporada completa en Renault, y admitió que las últimas carreras con el fabricante francés fueron "extrañas" antes de su salida.

El español tiene un contrato de dos años con McLaren y 2019 fue la primera vez que empezaba una temporada con el futuro claro a medio plazo.

Eso, dice, le ha permitido mostrar un "nuevo Carlos" que la gente no había visto antes.

"Creo que esa estabilidad me ha dado la oportunidad de mostrar un nuevo Carlos, que tal vez el paddock en general o mucha gente no había visto", explicó Sainz en una entrevista con Motorsport.com.

"Sabía que tenía eso dentro, solo necesitaba el ambiente correcto, supongo, y la mentalidad correcta".

Sainz, en la máxima categoría desde 2015, se aseguró el sexto puesto en el mundial con un décimo puesto en Abu Dhabi logrado in extremis.

Reconoce que tener estabilidad en cuanto al contrato ha cambiado el tipo de presión que siente al competir en Fórmula 1.

"Nunca tuve esa seguridad. E incluso cuando no quieres pensar en ello, existe esa presión para lograr resultados inmediatos".

"He hecho algunos cambios del 2018 al 2019 que seguramente han ayudado, pero principalmente tener esa estabilidad me ha dado esa confianza extra para realizar adelantamientos como el de Max en Bahréin. Tal vez antes me lo hubiera pensado dos veces".

"Necesito aferrarme al quinto o sexto puesto que tengo en un momento concreto de carrera, porque es un muy buen resultado para mí y no puedo perder tiempo en atacar a Max, que al final me ganará".

"Este año he podido tener esa mentalidad de 'no, solo voy a apretar, voy a tratar de hacer lo mejor que pueda', porque finalmente tengo un poco de estabilidad y estoy en un lugar donde puedo ser yo mismo más a menudo".

