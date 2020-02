Hill y la "insultante" oferta de Ron Dennis para 1998

El hecho de que un campeón del mundo de Fórmula 1 se cambie a un equipo de mitad de pelotón para atrás es una rareza y no sólo en la Fórmula 1. Pero el cambio de Damon Hill a Arrows en 1997 fue una revolución. Bajo el nombre de Footwork, el equipo apenas consiguió un punto en la temporada del campeonato mundial de Hill y al año siguiente el británico se sentó en un auto completamente inferior al Williams-Renault que lo había llevado a la gloria.

La gran pregunta, por supuesto, es: ¿por qué un campeón del mundo deja el equipo dominante para unirse a uno que lejos está de ser algo parecido? La pregunta también la hizo el propio Hill, porque el hecho de que tuviera que dejar a Williams a pesar de ganar el campeonato mundial lo sorprendió incluso a él mismo: "Ya no entendía el mundo y me preguntaba cómo podía suceder esto", dijo en una entrevista a la publicación alemana Auto Motor und Sport.

Hill estaba seguro de que podría mantener su lugar si ganaba el título de la F1, lo cual hizo. "Pero si no se me permitía conservar mi asiento incluso cuando estaba ganando, todo parecía muy extraño", recordó el británico.

En un callejón sin salida

A pesar del éxito de Hill, Williams confió en la estrella ascendente Jacques Villeneuve y en el talento alemán Heinz-Harald Frentzen para 1997. Hill cree que esto se debió principalmente al cambio de motorista, ya que el equipo británico había firmado con BMW como proveedor de motores para 2001: "Querían un conductor alemán para el trato", cree Hill, y por eso eligieron a Frentzen.

Hill poiensa que el jefe del equipo, Frank Williams, ya había asegurado una opción sobre Frentzen en 1995. "Y como 1995 fue decepcionante para mí, Frank planeó con Frentzen y Jacques para 1997. Y no podía salirse de los contratos", dice Hill. "Entonces llegó 1996, y supongo que pensó, 'Oh, Dios, ¿qué voy a hacer ahora?' Trató de cambiar el trato, pero no pudo".

Hill estaba de repente en la calle. La única alternativa era Arrows, que lejos estaba de ser un equipo competitivo. Pero fue el único que le ofreció a Hill un contrato de un año. El británico quería estar libre para 1998 porque sabía que el diseñador de Williams, Adrian Newey, iría a McLaren.

El cambio a McLaren, caído por la "oferta" de Ron Dennis

El actual jefe de diseño de Red Bull ya era considerado una mente brillante en ese momento y se esperaba que su trabajo en McLaren sea exitoso, pero finalmente el dueño de ese éxito fue Mika Hakkinen con dos campeonatos del mundo en 1998 y 1999 y no Damon Hill, aunque había estado trabajando en un acuerdo con McLaren durante toda la temporada 1997. Pero el problema fue el jefe del equipo, Ron Dennis.

"No me hizo una propuesta atractiva, más bien fue insultante", recordó Hill. Según indicó el británico, McLaren quería "probar" a Hill y luego pagarle si resultaba ser realmente bueno. "Sólo pensé: '¿Qué? ¡Soy campeón del mundo!' Creo que sólo quería provocarme", dice hoy sobre Dennis.

Das Angebot von Ron Dennis war für Damon Hill nicht tragbar Foto: Sutton

Sin lugar en McLaren, Hill se fue a Jordan, donde pasaría dos años, con un recordado triunfo en el GP de Bélica en 1998, antes de terminar su carrera.

Mirando hacia atrás, ahora Hill puede entender lo que pasó porque ahora tiene una mejor visión del mundo de la Fórmula Uno y puede seguir las estrategias de los equipos. "En ese momento era un poco ingenuo y estaba mal aconsejado. ...y por eso se me pasó por alto".

Mientras repasamos aquí las 22 victorias de Damon Hill en la F1, queda una pregunta en el aire: ¿Qué hubiera sido del británico de haber llegado a McLaren?