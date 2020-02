'Descanso, la clave para la F1 2020', por Luis Manuel López

De cara a la siguiente pretemporada de la Fórmula 1. Son los días en que escuderías y pilotos aprietan el paso en la preparación de la campaña que será la más larga en la historia de la categoría pues, como sabemos, habrá 22 carreras. ¿Cuánto puede pesar el aspecto físico-atlético en estas condiciones?

Acudimos de inmediato con Xavi Martos, el fisio que desde hace siete años se encarga del entrenamiento integral de Checo Pérez.

En su dilatada carrera Martos ha preparado a diferentes atletas del alto rendimiento y no solamente es un estudioso del desempeño deportivo sino también un innovador, que ha desarrollado un programa completo de entrenamiento y preparación.

Martos empieza por definir que el automovilismo es un deporte de situación, donde lo más importante es canalizar oportunamente los esfuerzos y las decisiones, es decir, hacerlo específicamente. De acuerdo a su teoría, en un piloto trabajan simultáneamente varias estructuras, por ejemplo la física, la cognitiva, la emotiva.

Cada una de ellas tiene como objetivo que el piloto pueda responder a todas las demandas de su vida profesional, hablamos desde los reflejos para sortear una maniobra de emergencia, la manera de decidir cómo se construye una estrategia o un rebase en carrera, hasta manejar la preparación y el descanso.

“Recuerda esto que te voy a decir”, me comenta Xavi, “Quien gestione mejor los tiempos de descanso será quien mejor pueda lidiar con una temporada tan complicada, con tantos viajes y carreras ‘back-to-back’.

“Con un calendario tan largo se elevan las cargas de trabajo y obviamente las cargas máximas son los Grandes Premios, pero también los viajes y los traslados; por ello es que un piloto más agotado, o susceptible a estarlo, tiene más posibilidad de cometer errores”.

Sobre el trabajo con Pérez: “Nosotros hemos insistido mucho para que Checo llegué con más fuerza y más resistencia, hemos hecho pretemporada en la playa y obviamente hemos trabajado en lo que yo llamo ejercicios de transferencia específica. Por ejemplo los 40 minutos que Checo dedica a ejercitar con el volante y con el cuello y con peso. Gracias a ello logramos tener una especie de reserva de volumen y de capacidad aeróbica para empezar la temporada”.

Pero al llegar las carreras el trabajo del piloto se vuelve totalmente diferente y también el de su equipo físico atlético, Martos explica: “Algo invisible, por ejemplo, el trabajo con hielo, estirar, masajes, hidratación, activación de reflejos, para hacer que el piloto se recupere rápidamente, ahora se hará muy visible porque quien falle seguro cometerá errores. Eso es lo que yo llamo recuperación activa y pienso que puede ser la clave para permanecer al cien toda la temporada”.

La preparación física de Sergio Pérez terminará en breve con las primeras pruebas en el circuito de Montmeló en Barcelona y de acuerdo a Martos, Checo está ahora al ochenta por ciento y seguirán trabajando para llegar al primer Gran Premio en cien.

“Pero es muy importante la forma en que Checo ha encarado esta pretemporada porque, hace unos días, hicimos una prueba de esfuerzo en un laboratorio en Guadalajara y sus resultados son extraordinarios. Por ejemplo el ultramaratonista Kilian Jornet tiene capacidad de 90 litros de oxígeno por minuto; el promedio de futbolistas europeos está en 55, el resultado de Checo, fue de 62 litros de oxígeno por minuto, muy por encima de lo esperado”.

¿Qué hay de la competencia?, ¿Quién es el piloto que más llama la atención de los preparadores físicos en el paddock de F1? Martos comenta directo: “Pues Hamilton. Es el que siempre está por allá, separado de los demás. Tiene un físico impresionante y una gran capacidad de motivación. No los he visto todos pero me gusta como lo hace Leclerc; sin embargo, debo decir que el que más me sorprende es Verstappen porque él ha hecho últimamente un cambio en todo. Se nota mucho que hoy en día son mejores su capacidad física, su capacidad de reacción y sobre todo su capacidad motivacional. Sin duda es el que más me sorprende”.

Veintidos carreras de Fórmula 1 este año, solo una más que en el pasado, es algo que se dice fácil. Pero quien se toma las cosas por el camino sencillo en F1, generalmente, acaba perdiendo. Por eso hay que darle dimensión en todos los aspectos al nuevo calendario. ¿Ustedes ya están preparados?

