El día que Hakkinen “pateó el trasero de Senna” en McLaren

Hakkinen se había quedado al margen la mayor parte de la temporada debido a la decisión tardía de Ayrton Senna de aceptar un acuerdo carrera por carrera con McLaren junto a Michael Andretti.

El retiro de Honda había dejado al brasileño inseguro del potencial del automóvil con motor Ford V8, emparejado contra los Williams-Renault de Alain Prost y Damon Hill, pero Senna luego ganó tres de las primeras seis carreras de la temporada.

Williams dominó las siguientes siete fechas, y con Andretti separándose de McLaren después del Gran Premio de Italia en Monza, a pesar de un podio, Hakkinen estuvo en las últimas tres rondas como coequipero de Senna.

Mika Hakkinen with Ron Dennis and Giorgio Ascanelli Photo by: Rainer W. Schlegelmilch Mika Hakkinen in his first race for McLaren Ford Photo by: LAT Photographic

En la primera sesión de calificación del viernes en Estoril, Hakkinen se colocó a tan solo 0,002 s de Senna y luego superó al tricampeón por 0,048 el sábado.

¿El finlandés había sorprendido al ya legendario campeón?

"¿Fue una sorpresa? ¡Definitivamente!”, bromea Mika hoy día. "Durante las pruebas de invierno todo había ido bien para él. Como era de esperar, hacía frío, por lo que entonces los neumáticos andaban bien, no los sobrecalentabas tan fácilmente."

"Ayrton estableció tiempos rápidos, y creo que se sintió cómodo y dijo 'OK McLaren, vamos a seguir', y una vez que comenzó la temporada así sucedió, aunque Michael Andretti no se veía tan bien debido a los accidentes que le sucedieron", relata el piloto finlandés.

"Después de algunas carreras, la sensación era que el auto no era tan rápido, Ayrton estaba perdiendo mucho tiempo respecto a Alain Prost, y todo el tiempo estuvo medio segundo, o un segundo, detrás de Alain. Perdió mucha motivación."

"Antes de Estoril, sentía que Ayrton no estaba maximizando su rendimiento y, por supuesto, Andretti tampoco lo había estado presionando, pero no al máximo. Entonces competimos en Estoril, ¡y le di una patada en el trasero!"

Senna rápidamente se daría cuenta de que su nuevo compañero de equipo no sería fácil de hacer a un lado, e incluso acabaría chocando en la sesión de calentamiento del día de la carrera.

Mika Hakkinen battles with Jean Alesi Photo by: Sutton Images

Hakkinen chocaría en su primera carrera con McLaren, no sin antes superar al Williams de Prost en la salida y de batirse en un duelo por el liderato contra Jean Alesi, de Ferrari. Senna rápidamente hizo un movimiento decisivo para adelantar en una frenada a su compañero y se lanzó a la caza de Alesi, pero ninguno de los dos McLaren terminaría la carrera, pues luego del percance de Hakkinen, Senna sufrió una falla en el motor.

Sin embargo, después de esa decepción, Senna ganó las dos últimas carreras del año.

"Creo que lo despertamos a lo grande", recuerda Hakkinen sobre la reacción del brasileño. "Estaba el tricampeón del mundo pensando 'cómo demonios es que este rubio finlandés viene a darme una patada en el trasero, ¿sabes?".

"Entonces la pelea realmente comenzó. Él empezó a trabajar muy duro, tenía un ingeniero italiano llamado Giorgio [Ascanelli] y ellos maximizaron absolutamente el potencial del auto, y me di cuenta, justo después del Gran Premio en Estoril, lo novato que yo era en ese momento comparado con Ayrton".

"Realmente comenzó a trabajar duro y, por supuesto, logró algunos resultados excelentes en los últimos grandes premios de la temporada. Incluso si estábamos cerca uno del otro en los tiempos cada vuelta, él era capaz de maximizar su rendimiento mucho más, tenía una gran cantidad de experiencia".

Ayrton Senna, McLaren leads Alain Prost, Williams; Michael Schumacher, Benetton; Damon Hill, Williams; Gerhard Berger, Ferrari; Mika Hakkinen McLaren and Jean Alesi, Ferrari Photo by: LAT Images

Tras propinar un golpe temprano, Hakkinen fue después "aleccionado" por Senna.

"Definitivamente", acepta Mika. "Realmente necesitas un buen equipo a tu alrededor. Ambos teníamos a McLaren a nuestro alrededor, pero él tenía su ingeniero jefe, su ingeniero de datos, el mecánico número uno, y es la forma en que trabajas y las áreas qué trabajas técnicamente en el auto, lo que hace la diferencia. Se enfocaba muy cuidadosamente, pude ver eso".

“No puedes tener el auto perfecto en cada curva, necesitas algunos ajustes, pero en donde los hagas es crucial, y Ayrton era muy bueno para hacer eso. Aprendí mucho de él, como no comprometer el auto en una curva en la que podrías ganar mucho tiempo y hacerlo sólo donde no se pierde tanto tiempo y tu talento para conducir puede compensarlo".

"También aprendí que necesitas motivar al equipo todo el tiempo. Recuerdo que cuando Ayrton se unió a McLaren ¡el auto era la "máquina de patear traseros"! Ganaban casi todas las carreras, eran fantásticos. Entonces, para Ayrton experimentar con McLaren en esa situación fue un reto, como en el 93; al final del día, el auto no estaba tan mal, pero simplemente no era fantástico".

"Así que cuando pasas por un momento en que no es fantástico, en un mal momento, ese es el día en el que tienes que trabajar aún más duro. A los buenos ingenieros, buenos mecánicos, hay que cuidarlos, hay que motivarlos. Si no consigues el éxito, se sentirán tan mal como yo me sentía ¡terrible! Así que tienes que ser parte del equipo, trabajar muy duro para el éxito".

"Mi opinión es que a veces (Ayrton) no apoyó a la gente del equipo lo suficiente en ese momento"”

1st: Ayrton Senna McLaren, centre. 2nd: Alain Prost Williams, left. 3rd: Mika Hakkinen McLaren, right. Photo by: Sutton Images Podium: race winner Ayrton Senna, McLaren, third place Mika Hakkinen, McLaren Photo by: Sutton Images

Hakkinen obtendría el primer podio de su floreciente trayectoria en la Fórmula 1 en la siguiente carrera en Suzuka, Japón. ¿Cómo se sintió eso?

"Increíble", sonríe al recordar, antes de agregar rápidamente: "Por supuesto que estaba encantado, pero, lamento usar un mal lenguaje, también estaba cabreado por no ganar".

"Me dio mucha confianza y me sentí bien de haberle demostrado al equipo que podía hacerlo. En esas circunstancias, me sentí muy feliz de estar allí, como uno de los dos pilotos de McLaren y Alain, por supuesto. Estar de pie junto a dos grandes campeones en el podio, me motivó ".