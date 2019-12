Los equipos nuevos no deben ser "ciudadanos de segunda"

Actualmente, el sistema de distribución de dinero en premios de la F1 incluye un pago igual a todos los equipos que terminan dentro de los diez primeros en el campeonato de constructores en dos de las tres temporadas anteriores.

Esto significó que el último equipo que llegó a la F1, Haas, tuvo que esperar hasta el año pasado para recibir el llamado pago de la Columna 1, a pesar de estar en la parrilla en 2016 y anotar puntos inmediatamente.

El sistema de pago de la F1 se modificará para el año 2021 y, aunque se mantendrá el fondo de participación igualmente distribuido, la norma que excluía a los nuevos equipos de este sistema durante tres años ya no estará.

"Si entras, deberías ser parte del deporte, y no un ciudadano de segunda clase", dijo Carey, CEO de la F1. "Entrar como un ciudadano de segunda clase, creo que eso es un freno".

"Una vez que se comprometen a entrar, (es como) comprar un buen negocio, no sólo un gran deporte. Si voy a entrar, si no me comprometo como ciudadano de primera clase, como parte del club, entonces es un freno".

Aunque se sabe que hay posibles equipos interesados en ingresar en la F1 a partir de 2021 en el marco del gran cambio reglamentario que se viene para ese año y que despierta interés, la F1 y la FIA han echado agua fría sobre posibles nuevas escuderías que han hecho públicas sus intenciones. Esto se debe a que no se han considerado propuestas suficientemente serias.

Sin embargo, Carey dijo que una de las prioridades clave de la F1 es hacer de la propiedad de un equipo un "mejor negocio", lo que a su vez ayudaría a que surjan candidatos más realistas.

"La mayoría de las personas con las que he tenido conversaciones preliminares quieren ver reglas que proporcionen el marco para un modelo de negocio más saludable", dijo Carey.

"Un nivel justo, o lo que ellos consideran un nivel justo, de distribución de dinero en premios, y algunas disciplinas y que el costo sea más acerca de qué tan bien se gasta el dinero, no cuánto se gasta".

"Queremos que tener un equipo, como en otros deportes, tenga valor de franquicia. ¿Cómo hacer de la propiedad de un equipo algo que es una buena propuesta de negocio y no sólo una búsqueda de pasión?"

Carey dijo que la prioridad de la F1 es "la calidad más que la cantidad" y no quiere que los equipos se unan sólo para estar en la parte trasera de la parrilla, a la vez que la FIA está deseando que se sumen dos equipos más.

El presidente de la FIA, Jean Todt, dijo: "Simpatizo con los equipos (existentes) porque si tenemos 12 equipos por supuesto que quita algo de valor".

"Hemos tenido algunas propuestas interesantes, a menudo tenemos equipos dispuestos a comprometerse y nunca hemos estado realmente convencidos de la solidez de los equipos".

"Si pudiéramos estar convencidos de que se trata de un equipo de verdad dispuesto a unirse, estaría muy contento de tener 12 equipos en la F1. Pero con 10 equipos, puede funcionar. Si tienes 10 buenos equipos competitivos, puede funcionar muy bien".

Galería: El costo millonario de inscribirse al mundial de F1 2020