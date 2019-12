Especial 2019: 'Mercedes: Amo y Señor', por Fernando Tornello

En un momento de la temporada, con mis compañeros de las transmisiones de F1 nos preguntábamos quién sería el primero en ganarle una carrera a Mercedes, que arrasaba en la primera parte del campeonato.

También casi con unanimidad imaginábamos que Red Bull les iba a ganar antes que Ferrari. Y así fue. Éso pone en perspectiva el desarrollo de un torneo claramente favorable a la casa alemana, que terminó con 15 victorias sobre 21 GP, contra tres de Red Bull y tres de Ferrari.

Ante la evidencia, el primer comentario que uno escucha es: “Otra vez lo mismo”. Aquí me detengo. Si, otra vez ganó Mercedes pero desde Austria hasta el final fue todo más repartido. Red Bull contó con la evolución de Honda, sumada a su muy buen chasis y la calidad de su piloto estrella. Verstappen ganó dos de cuatro entre Austria y Hungría, donde perdió la chance de ganar por un cambio inesperado de estrategia en Mercedes que le dio la victoria a Hamilton.

Hasta ese momento, Ferrari estuvo para ganar sólo en Bahrein y en Canadá. Las perdió por una falla en la unidad de potencia cuando Leclerc parecía que se llevaba el triunfo en Sakhir y por una penalidad muy discutible a Vettel en el Gilles Villeneuve. Con la temporada terminada creo que fueron sus mejores momentos del año. Y antes de que me griten las victorias de Spa, Monza y Singapur, les explicaré por qué pienso así.

Los muy festejados triunfos de Ferrari luego del receso parecieron surgidos de la galera de un mago ya que se habían ido a las vacaciones con un fracaso atrás de otro. El dominio en las Qualy, la explosión de Leclerc, la velocidad imbatible en recta, la mejoría de Vettel, todo quedó sumido en la sospecha cuando FIA observó el flujo anormal de combustible de los autos rojos. Desde que se vieron obligados a adecuar ese ítem al reglamento desapareció la supremacía y volvieron las dudas y cuestionamientos.

Mientras tanto, Mercedes continuaba con su marcha incontenible, con un gran auto en los sectores trabados, con buena velocidad, con estrategias correctas, alcanzando las metas que se proponían. Y Red Bull volvía a ser el desafiante de los autos plateados, más allá de las penalizaciones que sufrieron cuando Honda dispuso de sus unidades de potencia mejoradas.

Los errores de Ferrari y sus pilotos le costaron muy caro a las aspiraciones que tenían antes de comenzar la temporada. Leclerc perdió la victoria de Bahrein por el problema que ya les comenté, En esa carrera Vettel transformó un posible segundo lugar en un quinto, tras despistarse cuando peleaba con Hamilton. Leclerc se pegó en la Qualy del GP Azerbaiyán. Ferrari se equivocó en Mónaco cuando no lo hizo salir a tiempo en la Q1 a Leclerc, que parecía estar en condiciones de pelear por la pole. Vettel se despistó en Canadá y luego vino la penalidad. En Austria, Vettel tuvo un problema con la presión de aire y perdió la primera fila que podía compartir con Leclerc. Los dos autos sufrieron inconvenientes en las UP en Alemania y Leclerc se despistó y golpeó en la carrera. En Monza, como varios otros equipos, lanzaron tarde sus autos para la Q3. Luego el problema del flujo de combustible, más algunas estrategias erradas, más el golpe entre ambos pilotos en Brasil, más hacer salir tarde a Leclerc en Abu Dhabi. Uff, parece demasiado para un solo año, ¿verdad? Pero todo eso sucedió y no rodó ninguna cabeza. Gente afortunada.

Detrás de los tres equipos grandes se destacó netamente McLaren. La llegada de Andreas Seidl más la construcción de un buen auto marcaron una evolución notoria, ¡y sin Alonso! La firma con Mercedes para utilizar sus motores a partir de 2021 los hará crecer más. Vamos McLaren, los estamos esperando para verlos ganar de nuevo.

Renault quedó en deuda, principalmente consigo mismo. Los franceses esperaban un año mejor pero casi nada funcionó. Sólo en Italia, con el cuarto puesto de Ricciardo y el quinto de Hulkenberg pudieron respirar aliviados. Muy poco para 21 GP. Faltó potencia, faltó auto y seguramente algunas otras cosas que conocerán dentro de la escudería.

Toro Rosso tuvo un muy buen año. Lo aseguro porque terminaron sextos con el noveno presupuesto entre los equipos. Kvyat, Albon y luego Gasly se las arreglaron para sumar buenos puntos, conseguir dos podios, el de Brasil muy festejado, y con un buen equipo, ordenado, lograron sobresalir. Bien por ellos.

El caso de Racing Point es muy especial. Si no hubiesen contado con la fiabilidad de "Checo" Pérez ni siquiera habrían terminado séptimos. El equipo tuvo un año de transición tras la adquisición en 2018 de Force India. El año próximo no tendrá disculpas.

Alfa Romeo arrancó sumando con Raikkonen, luego cayó y se levantó un poco al final, con la mejoría de Giovinazzi. Brasil fue su punto más alto de la temporada con Kimi cuarto y Giovinazzi quinto, pero fue una carrera loca y la aprovecharon bien. No deben dejar que los arrastre el desorden de su casa mayor. En ambas se notó la falta de Marchionne.

Los norteamericanos de Haas tuvieron un año para el olvido. El auto no salió bueno, en Qualy se lucían pero en carrera el ritmo desaparecía y sus pilotos no colaboraron demasiado tras golpearse varias veces entre ellos. Para colmo, perdieron su sponsor principal a mitad del río, así que tuvieron que remar duramente hasta llegar a la orilla.

Finalmente, Williams. Ay Williams, cómo duele verlos en lo más bajo de la fila. Temo por el futuro del equipo que logró tantos títulos en épocas mejores. No encuentran la salida y cada carrera es un calvario. No se qué harán para mejorar. Tal vez sea bueno que se miren en el espejo de McLaren, aunque para eso precisan dinero, y escasea bastante.

Galería: ¿cuánto debe pagar cada equipo para ser parte de la F1 2020?