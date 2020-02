Ex dueño de Force India se alegra del acuerdo con Aston Martin

El ex dueño del equipo de Fórmula 1 Force India dice estar "encantado" de que el equipo, ahora conocido como Racing Point, tenga el apoyo de Aston Martin a partir de 2021.

El actual propietario, Lawrence Stroll, adquirió una participación en Aston Martin, lo que llevará al cambio de nombre de Racing Point para 2021, con el patrocinio del fabricante de coches deportivos como parte del acuerdo.

Mallya, que dirigió el equipo de Silverstone desde 2008 hasta que tuvo problemas financieros en el verano de 2018, dice que ya ha felicitado a Stroll por el acuerdo.

"Estoy encantado por Lawrence y estoy encantado por el equipo", dijo Mallya a Motorsport.com. "Convertirse finalmente en un equipo de fábrica fue siempre un sueño”.

"Lawrence y yo somos amigos, y de hecho lo felicité esta mañana en las noticias. Es un inversor muy astuto, y su historial lo demuestra. Si miran el precio de las acciones de Aston Martin hoy, obviamente ha hecho un buen negocio. Bajo su presidencia y con la nueva gama de modelos que Aston está planeando sólo hay un camino a seguir”.

"Para Racing Point es absolutamente fabuloso que se convierta en un equipo de fábrica con el apoyo de una gran marca británica como Aston, con todo su patrimonio. Aston tiene muchos seguidores, y todos ellos se convertirán en seguidores de Racing Point también."

Por coincidencia, Mallya intentó sin éxito conseguir el patrocinio de Aston Martin a finales de 2015, pero Red Bull fue el equipo que finalmente logró ese acuerdo, aunque ahora terminará en 2020.

"Tuvimos conversaciones con Aston hace cinco años, no para convertirnos en un equipo de fábrica, sino para que Aston se convirtiera en el patrocinador principal, y nos diera algo de apoyo técnico. No sé cuál es el trato con Red Bull, pero no creo que Aston les ofrezca apoyo técnico. Red Bull tiene al genio Adrian Newey, ¡así que no creo que necesiten a nadie más!"

Mallya, que visitó el motorhome de Racing Point en el GP de Gran Bretaña el año pasado, insiste en que no echa de menos su anterior implicación en el deporte.

"Tuve 10 años completos en la F1. Disfruté cada momento de esos 10 años, y ahora es el momento de hacer algo más”.

"Lo cuidé durante 10 años, y obtuve dos resultados de cuarto en el campeonato de constructores, de lo cual estoy muy orgulloso. El equipo sigue en mi ADN, y estoy absolutamente encantado por ellos. Creo que el coche para el 2020 ha dado algunos pasos agigantados, y estoy ansioso por el comienzo de la temporada”.