'F1 2020: plata, rojo o azul', por Fernando Tornello

Siempre es difícil hacer un pronóstico, sobre todo si tenemos en cuenta que hasta la gente que conoce la interna de F1 falló a comienzos de 2019. Por éso, para tratar de espiar lo que vendrá en la próxima temporada me aferraré a la lógica y a la tecnología disponible por cada equipo.

Las reglas no sufrirán grandes cambios, ésos llegarán en 2021. Hasta el ensayo para disponer de nuevas gomas Pirelli no fue del agrado de los equipos y continuarán con las conocidas. Muchos creen que 2020 será una temporada de transición, yo creo que será la mejor de la era híbrida.

Teniendo en cuenta que será el séptimo año del reglamento actual no es arriesgado pensar que el hasta ahora absoluto dominador, Mercedes, habrá llegado a un techo de desarrollo del motor. Si bien los alemanes se las arreglan para sacar un as de la manga en cada temporada, como vimos en el año que termina, lo cierto es que Red Bull Honda y Ferrari han elevado notoriamente su nivel y, en algunas cuantas carreras, complicaron a los campeones.

No espero que Mercedes vea declinar su gran performance, sólo imagino que sus rivales le van a plantar la bandera delante con más fuerza que en el pasado reciente. Red Bull tiene un gran chasis y con la mejoría de Honda en cuanto a velocidad y confiabilidad consiguió ganarle tres carreras y quedar muy cerca en otras. Lo mejor es que tiene margen para seguir creciendo y disponen de un piloto que maduró y está en condiciones de pelear por el título, si el auto responde, claro.

Por el lado de Maranello la situación es un poco más compleja pero, como gran equipo que es, seguramente aprenderán de sus errores. Si presentan un auto a la altura tienen dos pilotos que pueden lograr el campeonato. Claro que para ello deberán ordenar la batalla interna. Hasta ahora no lo supieron hacer. En 2019 Ferrari mostró potencial, tuvo un motor muy veloz, aunque quedó en deuda por las sospechas reglamentarias y por las malas decisiones en carrera y clasificaciones. Es mucho lo que tienen que mejorar pero todos saben que se juegan sus puestos, salvo Leclerc, que parece el único seguro para continuar. Sería importante que no le muevan el piso a Vettel y le den confianza. Hasta ahora, los anuncios de Binotto no ayudaron. Tantos elogios hacia Hamilton, más la frase sobre que dejaron a Vettel ganar en Singapur sólo pudieron causar un temblor bajo los pies del alemán.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

Mis candidatos para el título son Hamilton, Verstappen, Leclerc y Vettel. Lewis por la ambición de igualar a Schumacher, Verstappen y Leclerc para confirmar que el futuro pasará por sus manos y su talento, mientras Vettel buscará la quinta corona para borrar sus últimas lánguidas temporadas. Cuántos años pasaron sin tantos potenciales aspirantes a la corona?

Más allá de los equipos poderosos F1 también tiene vida. Espero otro año de crecimiento para McLaren, mientras aguarda el motor Mercedes para 2021 y con ello regresar a los primeros planos. La dupla de pilotos es muy buena y seguirá evolucionando. La llegada de James Key al área técnica le aportará mucho y el anunciado avance aerodinámico parece que será muy agresivo. Éso conduce a grandes éxitos o dolorosos fracasos. Habrá que confiar en Andreas Seidl y su staff. Ellos van por la reducción de la distancia que los separa de la punta y se fijaron el objetivo de bajarla en cinco décimas. Tienen buenos antecedentes, cosecharon 145 puntos en 2019 contra los 62 de la temporada anterior.

Renault deberá sacudirse el polvo, hacer un buen auto y, con un staff técnico reforzado con Pat Fry a la cabeza, volver a la pelea por el cuarto lugar. Fry trabajará a las órdenes de Marcin Budkowsky, director ejecutivo de la marca, que también incorporó a Dirk de Beer como jefe de aerodinamia. 2019 fue un punto bajo para los franceses y no pueden permitirse un 2020 igual.

Imagino a Racing Point subiendo un par de escalones. Pasó el año de transición y si corrigen los defectos de 2019 volverán a sumar muchos puntos, sobre todo con Checo Pérez.

Charles Leclerc, Ferrari SF90 lidera a Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10, Sebastian Vettel, Ferrari SF90, Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10 y Max Verstappen, Red Bull Racing RB15 al inicio de la carrera

Toro Rosso se llamará AlphaTauri pero no le hará la vida fácil a ningún rival. El equipo funciona, los técnicos son buenos, los pilotos tienen sed de revancha y serán protagonistas de algunos golpes de escena, como en 2019. Normalmente, sus autos salen buenos y con el motor Honda pueden lograr resultados interesantes.

Por el lado de Alfa Romeo deberán conseguir una consistencia que brilló por su ausencia este año. Tienen que aprovechar el trabajo de desarrollo de Kimi Raikkonen pero están atados al destino de Ferrari en varios aspectos y tengo dudas si los de Maranello le podrán prestar mucha asistencia mientras tratan de enmendar sus propios errores. Incógnita.

Los norteamericanos de Haas no podrán tener otro año tan malo como 2019, creo que llegaron a su piso. Sólo les queda crecer, ser más confiables y, lo más complicado, que sus pilotos no se peguen en la pista. Si consiguen que las carreras se parezcan a las clasificaciones podrán avanzar. Como dato válido, Haas había sumado 93 puntos en 2018 y sólo consiguió 28 en 2019. Cayó por un tobogán.

Finalmente Williams. Quiero equivocarme y decir a fin de año que no fui capaz de advertir su crecimiento, su retorno a sitios mejores, pero no veo nada que me convenza de éso, nada. Ojalá se convierta en mi mayor error de apreciación pero no le encuentro la vuelta. Para mi seguirá irremediablemente último.

En marzo próximo comenzará la octava década de F1 con una temporada record de 22 Grandes Premios. Con el correr de los años los nombres cambiarán. Al final del decenio no estarán Hamilton, Vettel, Raikkonen y algunos cuantos más. Serán los años de los Verstappen, Leclerc, Norris, Ocon, Russell, Gasly y otros nuevos que llegarán. Ésa es la maravillosa manera que tiene F1 para reinventarse. No me la quiero perder.

