'El GP de Abu Dhabi en 4 apuntes', por Luis Manuel "Chacho" López

Supremo

Antes era Bernie. Hoy, Hamilton. La actuación del campeón mundial para cerrar la temporada de su sexto título fue simplemente demoledora. Una auténtica declaración de principios.

Lo Hamilton que hizo en Yaz Marina fue avisar a los jóvenes talentos, también pilotos extraordinarios, que no piensa ceder el lugar pese a sus éxitos y pese a los años.

Leclerc y Verstappen han demostrado que vienen muy fuertes, pero, ¿tan fuertes como Lewis? Veremos. Por lo pronto ya los invitó a demostrarlo.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 celebra con su equipo

La fábrica

Si no se equivoca Vettel, lo hace Leclerc, o el estratega, o el ingeniero, o el mecánico de la rueda izquierda, en fin… Ferrari termina el año como una colección de fallas y problemas.

El colmo es que la suspicacia entró por el lado del rendimiento, magro, por cierto, tras las regulaciones sobre el flujo de combustible después de Austin.

Lo mejor que le pasó a Ferrari en Abu Dhabi fue que ya se acabó el suplicio, terminó una temporada donde arrancaban como favoritos y terminaron apaleados. La cosa es: ¿quién y cómo va a desconectar esa fábrica de líos?

Charles Leclerc, Ferrari SF90

Una realidad

No es un secreto que los medios le niegan reconocimiento. Pero no fue por ello que no salió en TV el gran rebase de última vuelta, por posición en carrera y campeonato, contra rival directo, que hizo Checo sobre Norris.

Pérez elaboró otra carrera magistral, mantuvo el ritmo en los momentos clave, adelantó con excelentes maniobras, gestionó neumáticos de maravilla, enseñó experiencia y hambre en el momento definitivo.

Cuando alguien me dice: ¿Este es el último año de Checo, verdad? no me queda otra que invitar a esas personas a ver todas las carreras y seguir el hilo de la temporada. Sin ser su año más productivo, Checo sigue en alto.

Sergio Perez, Racing Point

Despedidas y crueldades

Hace algunas temporadas el adiós de Michael Schumacher pasó inadvertido, y la única imagen que quedó de ese momento en Brasil fue un saludo que le hizo Vettel.

Es que, en efecto, la Formula 1 es un deporte cruel. Tanto que Hulkenberg no encontró acomodo, ni Kubica reconocimiento, suficientes para mantener sus asientos en el 2020.

Nico y Robert se han marchado hacia otras aventuras, no sin unas cuantas on board, tomas televisivas, y hasta el homenaje de ‘piloto del día’. Cómo me hubiera gustado que hubieran subido a Schumi aquél día al pódium… Bueno, otros tiempos.