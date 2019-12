Barrichello debuta en Netflix "borrando" el final de Austria 2002

El Gran Premio de Austria de 2002 no sólo es una de las carreras más controvertidas de la historia de Rubens Barrichello, sino también de la propia Fórmula 1. En ella, el piloto brasileño dejó que su compañero de equipo, Michael Schumacher, le adelantara en el momento en que ambos estaban por cruzar la línea de meta, mientras que en Brasil, el narrador de la cadena Globo, Cléber Machado, pronunció una de las frases más famosas de la televisión del país: "Hoy no, hoy no, hoy no, hoy sí".

Para promocionar la película Escuadrón 6, Netflix llamó a Rubinho para un vídeo en el que "borraba" esta carrera de su pasado.

El actual piloto de Stock Car simplemente quemó el trofeo del segundo puesto de esa carrera, después de que él mismo diera su "¡Hoy sí!

Al hablar de ese episodio en el podcast oficial de la Fórmula 1, Beyond the Grid, el sudamericano respondió a las críticas de sus compatriotas.

“De alguna forma hay mucha historia sobre Austria, es algo de lo que puedo hablar. En Brasil se burlaban del 'piloto brasileño que 'aflojó, que 'soltó el acelerador, 'yo no lo haría'… la gente dice “yo nunca lo habría hecho”.

“Yo pregunto, cómo son capaces de saber que no lo habrían hecho si no escucharon lo que yo escuché (vía radio). Es lo que yo le digo a la gente en Brasil. No digo que el 100%, pero si el 99% de la población habría hecho lo mismo que yo en esa situación. Acababa de firmar un contrato por dos años más, no sabía lo que venía, no sabía de decir. Era muy duro, muy difícil no haberlo hecho”.

Sin embargo, Barrichello también recordó que Ferrari incumplió su palabra dada apenas un año antes en la misma carrera.

“David Coulthard ganó la carrera en Austria en 2001, yo iba segundo, Michael tercero y me pidieron cambiar posiciones y después de la carrera, yo fui a hablarles y les pregunté ‘¿qué habría pasado si yo fuese liderando la carrera?’. Ellos me respondieron ‘si fueses liderando, no te pediríamos eso mismo’.

“Esa era mi discusión al año siguiente en esas últimas ocho vueltas. ‘Ustedes me lo dijeron, a la cara’. Ellos me respondieron que lo hablaríamos después. Yo decía ‘no, tenemos que hablarlo ahora, se termina la carrera’”, finalizó.