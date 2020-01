La F1 quiere ver la batalla Hamilton vs Leclerc y Verstappen

Aunque los dos jóvenes de 22 años no pudieron impedir que Hamilton consiguiera su sexto título de pilotos de F1 el año pasado, ambos impresionaron y consiguieron nuevos acuerdos a largo plazo con sus respectivos equipos.

Leclerc se ha comprometido con Ferrari hasta el año 2024, mientras que Verstappen permanecerá en Red Bull hasta finales de 2023.

Aunque el equipo Mercedes de Hamilton ha dominado la era híbrida, Horner está convencido de que la próxima campaña se convertirá en un "clásico" entre los tres equipos más grandes debido a la continuidad de la regulación, antes de que las cosas se vean sacudidas por la reforma de reglamento en 2021.

Y con Leclerc y Verstappen representando el potencial de las nuevas generaciones, Horner espera que la batalla intrageneracional sea una atracción importante en los próximos años.

"De vez en cuando, se presenta una ola y creo que ya la tenemos en este momento", dijo Horner.

Así que creo que es especialmente emocionante la dinámica de Max/Leclerc, cómo se desarrollará en los próximos años, y cómo Lewis todavía puede estar a la altura de esos chicos".

"Porque todavía hay vida en él y creo que está deseando medirse con la joven ola que se avecina".

"Creo que para la Fórmula 1 es fantástico tener la dinámica de los jóvenes, los aspirantes, que vienen en el camino, pero también algunos de los chicos mayores que son los perros viejos que saben todos los trucos”.

Se espera que Hamilton, de 35 años de edad, renueve con Mercedes luego de que su actual acuerdo termina este año, especialmente tras las extensiones de Leclerc y Verstappen con sus respectivos equipos.

Hamilton ha dejado claro en repetidas ocasiones en 2019 que no se ve a sí mismo colgando el casco en un futuro próximo.

"El núcleo de lo que hago es que me encantan las carreras, me encanta el desafío", dijo Hamilton.

“Me encanta llegar sabiendo que tengo a estos jóvenes con un talento increíble que tratan de vencerme y superarme, de ser más listos que yo, y me encanta esa batalla en la que me meto cada año. Estoy trabajando a lado de estos chicos que son mucho más inteligentes que yo y me hacen sentir más inteligente, [y] cuando los desafío y les demuestro que se equivocan tantas veces, ¡es irreal!”.

"No tengo miedo [del día que me retire]. Va a ser un día triste, porque tendré que dejar de hacer algo que he amado toda la vida, pero es por eso que tengo todas estas otras cosas a las que puedo recurrir”.

"El lado de la moda, por ejemplo, he encontrado otro negocio que puedo hacer durante mucho tiempo si tengo éxito. Actualmente eso va muy, muy bien, pero no sé cuánto tiempo durará. Pero al menos tengo otro interés”.

"Pero hay muchas cosas diferentes en las que puedo estar interesado. Sé que mi vida no va a terminar cuando me retire, y eso me da mucho consuelo, pero ahora mismo me siento lo suficientemente bien físicamente como para continuar, así que voy a tratar de mantenerme así todo el tiempo que pueda".

