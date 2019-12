Porque la F1 no será eléctrica por "décadas"

Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images

-Max, Lewis habló abiertamente de los factores ambientales, la huella que deja el carbono de la F1, etc.

Sí, me gusta el combustible, ¿puedo decir eso? No las cosas eléctricas. Bueno, me gusta mi pequeño ciclomotor eléctrico que tengo en casa. Pero no para un coche de F1. Sé que el medio ambiente es muy importante, pero la F1 lleva mucho tiempo existiendo y no creo que debamos reaccionar de forma exagerada o ser la reina del drama al respecto. Solo hay que seguir. Si no te gusta, no lo mires.

-No vas a ser vegano...

No. Vi un documental sobre alimentación vegana y en realidad es bastante interesante, muchos deportistas en realidad dicen que sacan rendimiento de ello, pero eso también es diferente a la Fórmula 1 porque no tenemos un ritmo limitado. Porque físicamente necesitas estar fuerte y en forma, pero no es como correr o montar en bicicleta. Me gusta comer mi hamburguesa a veces. Me gusta la carne azul. Pero cada uno puede tomar sus decisiones, yo no me voy a hacer vegano.