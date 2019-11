Leclerc: Mi ritmo es constante, pero no tan rápido como quisiera

Charles Leclerc logró el segundo puesto en la sesión vespertina del viernes en Brasil, un resultado que lo dejó satisfecho luego de que demostró ser rápido en seco.

El monegasco ha subrayado que mañana tendrá que trabajar para mejorar aún más, en especial en el ritmo de carrera considerando que el domingo tendrá que remontar luego de la penalización que carga por montar una cuarta unidad de potencia en la temporada.

“Estoy feliz. Todavía tengo que trabajar en el coche, especialmente en el ritmo de carrera, pero para la calificación luce y está bien”, dijo a los pocos minutos de salir del número 16 de la SF90.

"Por el momento mi ritmo de carrera es constante, pero aún no lo suficientemente veloz. No tanto como me gustaría, así que todavía tenemos trabajo que hacer".

El domingo tendrá que empezar presumiblemente en la mitad de la parrilla dada la sanción de 10 posiciones, así que con la posibilidad de utilizar una estrategia de neumáticos diferente de las primeras que le permita recuperar posiciones y subir lo más posible, quizás aprovechando las cualidades de velocidad que se han convertido en una marca registrada del equipo italiano.

"Todavía no sé cuáles son los mejores neumáticos para empezar. Es difícil de decir ahora. Todos los compuestos tienen ventajas y desventajas, así que mañana lo veremos, porque entonces también tendremos que ver cuáles serán las distancias de rendimiento entre los neumáticos. Ahora todavía no lo sabemos con seguridad".

Lo mejor de Charles Leclerc del viernes en Brasil en imágenes: