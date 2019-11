La propuesta para el GP de Miami, para albergar una pista de F1, tiene como base utilizar tanto las carreteras públicas como el área de estacionamiento del estadio, sede del equipo de la NFL Miami Dolphins, que está ubicado en la zona de Miami Gardens, a unos 25 kilómetros al norte del centro de Miami.

Durante una moción titulada "Establecer la política del condado con respecto a carreras de automovilismo", la oposición al evento en el estadio argumentó que se requería una audiencia pública a gran escala para discutir los impactos totales de la contaminación atmosférica y acústica, así como la interrupción de los cierres viales durante el evento.

Los comisarios aprobaron dos votaciones, ambas encaminadas a desahogar el proceso de llevar la F1 a la zona del estadio. La primera estaba relacionada con el requisito de dar un visto bueno después de una audiencia pública; la segunda estaba relacionada con los cierres de carreteras públicas que requerían la aprobación a nivel de comisionado del condado.

El grupo opositor contra el evento estuvo encabezado por la ex comisionada del condado Betty T. Ferguson, quien sostuvo que estudios de la localidad habían mostrado "efectos mortales" a través de la contaminación atmosférica y acústica.

"Es una carrera de Fórmula 1 en una comunidad de dormitorios", dijo Ferguson. "La mayoría de los residentes de Miami Gardens no quieren ver carreras de F1 en el Hard Rock Stadium; el consejo municipal de Miami Gardens votó en contra de la Fórmula 1.

"Hemos visto con demasiada frecuencia que los bolsillos profundos pintan cuadros rosados y se abren camino, sólo para ver la vergüenza del condado en fechas posteriores. No permitan que los promotores de la F1 vengan y nos traten como si no fuéramos humanos.

"Pueden producir todo tipo de declaraciones falsas sobre cómo pueden mitigar los efectos mortales, pero nunca podemos borrar los daños mortales a la salud, y posiblemente la pérdida de audición permanente, especialmente en el caso de los niños. Incluso el propio estudio del condado verifica los efectos mortales.

"No se debe dar permiso para el cierre de la carretera o eventos especiales sin una audiencia pública completa."

El alcalde de Miami Gardens, Oliver Gilbert, también se pronunció en contra de la carrera: "Entendemos que estamos en el negocio del turismo, pero este tiene que ser un buen lugar para vivir y no sólo para visitar.

"La F1 puede traer gente, pero la gente que vive aquí importa y a veces nos olvidamos de eso. Hay gente viviendo a la vuelta de la esquina, hay escuelas allí. No estoy en contra de los eventos en el estadio, pero no todos los eventos son iguales. No estamos a favor de la Fórmula 1. No es un lugar para verter eventos que son tóxicos para la gente".

Render de la pista de Miami Photo by: Hard Rock Stadium

Hablando en nombre de los dueños del estadio, Marcus Bach-Armas, director principal de asuntos legales y gubernamentales de los Miami Dolphins, presionó para que la comisión votara 13-0 a favor de traer la F1 a Miami, y querían que el evento se quedara en el condado después de que los planes para el circuito urbano del centro de la ciudad se cayeron.

También dejó claro que el condado también había autorizado que las carreras se llevaran a cabo en el lugar: "Estamos divididos en zonas para las carreras de vehículos motorizados porque hace un par de años resolvimos una demanda con la comisión del condado y el consejo de la ciudad, hubo audiencias públicas y votaciones públicas, y una resolución tras tres años de discusiones. Y usted votó a favor de permitir las carreras motorizadas en el distrito del estadio como una cuestión de derecho. Tres años después, estamos repitiendo esa conversación".

Dijo que el evento sería "un impacto gigante en el tema económico para esta área" y argumentó que el estadio era un "activo regional que está equilibrado con los residentes, y que hemos trabajado junto con ellos para resolver los problemas antes. No entiendo por qué la respuesta ahora es simplemente no.

"Lo fácil es decir 'no', pero debemos trabajar en ello para que beneficie a la comunidad. Siempre lo hemos hecho, y esperamos tener la oportunidad de hacerlo. Sería vergonzoso renunciar a esta oportunidad".

Muestra computarizada de la pista de Miami. Photo by: Hard Rock Stadium

El plan anterior del Gran Premio de Miami - para correr una carrera callejera alrededor de las áreas de Bayfront Park, Biscayne Boulevard y Port Miami - se vio obstaculizado por la vehemente oposición pública a la interrupción que el evento causaría a los residentes, junto con la pérdida de los terrenos alrededor del estadio de baloncesto del American Airlines.

Sin embargo, los partidarios de realizar la competencia en el Hard Rock Stadium declararon que de hecho fueron las cuestiones de operación, construcción, desarrollo y seguridad en el puerto, las que terminaron con el plan, y no los residentes.

El director comercial de Fórmula 1, Sean Bratches, y el dos veces campeón del mundo de Fórmula 1, Emerson Fittipaldi, también presionaron a favor del evento durante la reunión del Ayuntamiento. Fittipaldi mencionó el hecho de que sólo vino a Miami para competir con el equipo de Ralph Sánchez en el Gran Premio IMSA de Miami, antes de establecerse allí.

Hacia el final de la reunión, el alcalde de Miami-Dade, Carlos Gimenez, quien ha sido uno de los partidarios del evento, concluyó: "Esta carrera de Fórmula 1 sería un evento fantástico. Espero que podamos resolver esto con la comunidad a la que afecta".