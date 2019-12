Grosjean: Los neumáticos 2020 no es lo que soñamos

El debut de los nuevos neumáticos durante el fin de semana del Gran Premio de Estados Unidos provocó una reacción muy negativa por parte de los pilotos y los equipos, lo que llevó a una propuesta para descartar la versión 2020 y continuar con la especificación del año en curso.

Tal movimiento requeriría la aprobación de siete equipos o más, y es probable que el desempeño de los compuestos 2020 en la prueba de esta semana resulte clave para la decisión final.

Pirelli dijo que esperaba que los dos días ofrecieran una imagen "más representativa", gracias también a la menor presión preescrita en las gomas.

Ante esta situación, el director de la Asociación de Pilotos de Grandes Premios, Romain Grosjean, indicó que su opinión “se mantuvo en la misma línea” que dijo después de Austin.

A la pregunta de qué especificaciones preferiría correr el año que viene, dijo: "No lo sé. Es demasiado pronto para decirlo. Pero eso debería ser una pregunta, ¿verdad?

"Ahí es donde estamos. Si me preguntas ahora mismo, no lo sé. Dependiendo de la pista te diría una cosa o la otra. Pero esto no va a suceder.

"Después de un año de desarrollo, me gustaría decir: 'Voy a correr los (neumáticos ) 2020, no hay duda'".

Pirelli ha tratado de ofrecer una degradación más baja, un rango de trabajo más amplio y menos sobrecalentamiento con su nueva especificación, subrayando repetidamente que este último objetivo se debía a un deseo expresado por los pilotos.

Grosjean dijo que su equipo realizó muchas comparaciones entre las versiones 2019 y 2020 de varios compuestos el martes, añadiendo que "algunos estaban cerca y otros lejos".

"Ellos [los neumáticos 2020] son diferentes", dijo Grosjean. "Hay algunos positivos y otros negativos.

"Hicieron un gran cambio. De nuevo, tenemos que ver cómo hemos estado manejando los coches y asegurarnos de que estamos al máximo de todo, pero si me preguntan si estoy muy contento con los nuevos neumáticos, y si esto va a resolver algunos de los problemas -la degradación térmica, la sensibilidad a perseguir a otro monoplaza-, sólo tengo que decir la verdad. Y no, no va a cambiar ese problema por completo.

"La degradación en algunos compuestos fue mejor. El poder trabajar con presiones más bajas también le ayuda. Así que hay aspectos positivos, pero no es lo que soñarías”.

Galería Lista Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19 1 / 12 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Romain Grosjean, Haas F1 Team, utiliza una pistola de ruedas frente a Kevin Magnussen, Haas F1 Team 2 / 12 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images Romain Grosjean, Haas F1 Team 3 / 12 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19 4 / 12 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19 5 / 12 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19 6 / 12 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19 7 / 12 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19 8 / 12 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19 9 / 12 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19 10 / 12 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Romain Grosjean, Haas F1 11 / 12 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19 12 / 12 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Con información de Frankie Mao