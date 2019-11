Haas decepcionado de no ser el mejor del resto

Haas comenzó la temporada con fuerza, pero los problemas con una actualización que llevaron al Gran Premio de España y que no funcionó, los dejaron luchando por el resto de la campaña.

Durante 2019 han pasado gran parte del tiempo buscando encontrar el fondo del problema, y, al final, recientemente han estado utilizando en su coche la especificación aerodinámica original con la que comenzaron la temporada.

Pero tras una doble aparición en el Gran Premio de Brasil en la Q3, Steiner es consciente de que la campaña podría haber sido diferente si hubiera progresado en su monoplaza a la velocidad que lo hicieron otros equipos.

"Podríamos haber estado en una buena situación", dijo Steiner. “Pero no podemos culpar a nadie más que a nosotros mismos de que no reaccionamos a los problemas de forma adecuada cuando debíamos hacerlo.

"Así que sólo tenemos que aprender de ello y no seguir ese camino de nuevo. Soy consciente de ello y espero que el año que viene podamos empezar de nuevo tan bien como este año, pero luego seguir desarrollándonos".

Steiner no cree que el ritmo final del coche en la sesión de clasificación hubiera cambiado drásticamente si el equipo hubiera continuado con el desarrollo, pero dice que su paso en carrera habría sido drásticamente diferente.

"Creo que no es ni medio segundo [de tiempo de vuelta], es más bien la estabilidad de la carrera", dijo. "Eso es lo que nos falta y que viene con más downforce. Así que, si tuviéramos medio segundo, estaríamos donde estábamos en Melbourne, siendo el mejor de resto”.

Con Haas en novena posición en el campeonato de constructores, Steiner señaló que no puede estar celoso de lo que otros equipos lograron este año haciendo un mejor trabajo - y terminando en el podio como Toro Rosso y McLaren lo hicieron en Brasil.

"Creo que es bueno para el deporte ver a esta gente en el podio, pero por supuesto es frustrante que sean ellos y no nosotros, pero no estoy enfadado.

"Tuvieron la oportunidad y la aprovecharon, y nosotros no lo hicimos. Nadie tiene la culpa excepto nosotros mismos.

"No se les puede culpar por eso, porque hicieron un mejor trabajo. Obviamente necesitamos mirarnos en el espejo y no en los otros y lo que hicieron. Tenemos que hacerlo tan bien como ellos, pero no podemos decir que no deberían estar allí.

"Hicieron lo correcto. Al principio no eran tan buenos como nosotros y nos superaron. Lo que hicimos no fue lo correcto. Necesitamos ser brutalmente honestos con nosotros mismos."

