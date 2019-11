Los pilotos de Haas F1 probarán un NASCAR en Austin

Aprovechando el Gran Premio de Estados Unidos, los pilotos del equipo Haas F1, el francés Romain Grosjean y el danés Kevin Magnussen, tendrán la oportunidad de manejar un Ford Mustang de la máxima división de NASCAR en el Circuito de Las Américas.

Tony Stewart, copropietario del equipo hermano Stewart-Haas Racing NASCAR, les dará una vuelta a los dos pilotos de Fórmula 1 el jueves en un vehículo equipado con un asiento para un pasajero. Después de este reconocimiento tendrán la oportunidad de tomar el volante.

Stewart le dio anteriormente una oportunidad a Magnussen de probar un ‘sprint car’, tal y como fue capturado en la serie de Netflix Drive to Survive, y aunque nunca ha competido con un vehículo con techo, ya probó en el pasado una máquina del DTM de Mercedes.

"Un coche DTM es muy aerodinámico", dijo Magnussen. "Tienen mucha fuerza descendente. Un stock car (NASCAR) tiene apenas fuerza de descenso. Así que, no tengo ni idea de cómo será porque nunca he conducido un NASCAR antes.

"Un NASCAR es un coche de carreras emblemático. Siempre he estado ansioso por probar uno, y aunque su elemento son los óvalos, también compiten en circuitos. Será interesante y divertido.

“El pasado mes de octubre me encontré bien rápido con el sprint car gracias a los consejos de Tony, y también gracias a que él se subió al coche y me mostró cómo hacerlo antes de yo tomar el volante.

"La pasé muy bien con Tony. Es un gran instructor y sabe cómo manejar estas cosas. Su experiencia y conocimiento cuando se trata de stock cars es probablemente igual de impresionante".

Grosjean compitió con un Ford GT1 durante un descanso en su carrera de F1 en 2010, y anteriormente ha estado vinculado a la conducción de un NASCAR para el equipo Haas.

"Creo que sólo tenemos que frenar un poco antes de lo que lo hacemos con un coche de Fórmula 1", dijo. "Veremos cómo responde el motor a la aplicación del acelerador. No puedo esperar. El sonido va a ser genial.

"Creo que va a ser una buena experiencia, y tener a Tony Stewart ayudándonos y dándonos consejos será increíble”.

Austin será la primera salida de Stewart en un NASCAR desde que volvió a concentrarse en los sprint cars hace tres años.

"Es difícil de creer que hayan pasado tres años desde la última vez que manejé un stock car", dijo. "Pero ver algunas de estas carreras en circuitos, especialmente la de Roval en Charlotte, me ha despertado un poco de interés, así que esta es una buena manera de saciar ese hambre.

"Nunca he estado en la COTA. Todo lo que sé es lo que he visto en la televisión y en mi simulador de iRacing. Eso me gusta un poco. Incluso después de dos décadas en NASCAR, todavía hay cosas nuevas que experimentar”.