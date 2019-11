El nombre de Lewis Hamilton es ahora el segundo con más campeonatos dentro de la Fórmula 1, superando a leyendas como Juan Manuel Fangio, Ayrton Senna o Alain Prost, y a solo uno de alcanzar al máximo de todos los tiempos, el alemán Michael Schumacher, una tarea en la que por ahora no quiere pensar tras haber pasado apenas unos minutos de concluido el Gran Premio de los Estados Unidos.

Sin embargo, algo que tiene claro el ahora seis veces monarca del mundo es la influencia que han tenido su padre y Niki Lauda en él para conseguir estos éxitos.

“Cuando tenía seis o siete años, mi papá me dijo que nunca me diera por vencido y ese es el lema de la familia. Me he esforzado todo lo que he podido, tenía la esperanza de poder ganar hoy, pero por desgracia no tenía los neumáticos conmigo.

“Mi papá ha sido mi más grande mentor, siempre le tengo mucho que agradecer, porque ha estado encima de mucha gente que me ha ayudado en mi carrera.

“También extrañamos a Niki, porque yo no estaría en este equipo sino fuera por él, pero por encima de todos está mi padre, que ha estado en las buenas y en las malas conmigo”, dijo Hamilton en la zona de medios.

La carrera resultó compleja para el piloto de Mercedes, quien solo necesitaba el octavo puesto para asegurar la corona. Sin embargo, su espíritu de lucha lo llevo a querer consumar la victoria, y en una estrategia a una parada estuvo cerca de perder el segundo lugar luego de enfrascarse en un duelo con Valtteri Bottas, ganador en Austin, y con el Red Bull de Max Verstappen, quien no consumó su cometido.

“Si soy honesto, la carrera ha sido abrumadora, muy dura. Ayer fue un día muy difícil para nosotros, Valtteri hizo un trabajo fantástico, así que le felicité enormemente, hoy sólo quería recuperarme y entregar el 1-2 para el equipo.

“No pensé que una detención sería posible, pero trabajé tan duro como pude. Siento mucha emoción.

“No fue fácil ver pasar a Bottas, pero yo quería mantenerlo detrás, sin embargo empezamos a sufrir un poco al final. La siguiente misión era mantener a Max detrás, pero este tipo de carreras con un 1-2 significa mucho para el equipo: Ganar carreras es nuestro trabajo y por eso quería hacerlo”.

Por último, Hamilton quiere disfrutar el momento, y advierte que aún “soy joven” pensando en que la marca de Schumacher no es algo imposible, no solo de alcanzar, sino de superar. “Como atleta me siento lo más fresco que puedo estar ahora mismo, así que estoy listo para la próxima carrera. En las próximas carreras no vamos a cejar, vamos a seguir empujando”.

Así fue el festejo de Lewis Hamilton: