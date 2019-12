Hamilton: 2019 ha sido el mejor año de mi carrera

Lewis Hamilton consiguió su sexto título de pilotos esta temporada, lo que le acerca al récord de Michael Schumacher de todos los tiempos.

Pero a pesar de que su equipo de Mercedes tomó el control de la batalla por el título desde la primera carrera, y de las ocho victorias consecutivas en el inicio, Hamilton dijo que las cosas fueron difíciles al inicio con el W10.

"Cuando empezamos esta temporada, nuestro coche era realmente difícil de conducir", dijo en la Gala de Premios de la FIA en París mientras recogía su trofeo de pilotos de F1.

"No fue tan bueno en las pruebas. No pudimos ponerlo en la ventana de operación, y no fue hasta el último día que logramos hacerlo trabajar. Y luego fuimos a la primera carrera y ya tuvimos algunos grandes resultados".

Hamilton afirma que, al final, la campaña fue la mejor que había vivido. "Ha sido un buen año", dijo. "Ha sido el mejor año en toda mi carrera".

Preguntado por Motorsport.com cuáles fueron los factores que hicieron de 2019 el mejor año, Hamilton dijo: "Yo diría que probablemente más las influencias del exterior. Creo que eso fue lo que hizo que el año fuera especial.

"Creo que la temporada en su conjunto fue tan fuerte como la anterior. La clasificación no fue tan buena este año, pero aún así lograba colocarme en la primera fila, entre los tres primeros bastante a menudo, y dividiendo a los Ferrari cuando de repente tuvieron 30 caballos de fuerza más que todos.

"Creo que la sesión de clasificación ha sido buena, pero este año ha sido un coche más difícil de pilotar. Así que las carreras fueron tan fuertes como el año pasado".

Hamilton dijo que fuera de la pista también había sido un año de contrastes, con altos en algunas de sus actividades no relacionadas con la F1, pero también tristeza por la pérdida de Niki Lauda y Anthoine Hubert.

"Las carreras son realmente el lugar donde se ganó el campeonato, pero creo que también en el exterior he sido más feliz en colaboración con el equipo, en términos de trabajo en equipo.

"Y cosas como las puertas que se han abierto en términos de moda. Eso ha sido bien recibido y aceptado, y mis fans han sido increíbles apoyándome con ello.

"Así que ser capaz de hacer esas cosas y que no se hable demasiado de ello, porque en el sentido negativo, eso es una distracción.

"Pero también hay mucha gente que hemos perdido, así que ha sido una montaña rusa muy emotiva”.

