Hamilton: En las calificaciones no estuve a mi nivel

La pole de Lewis Hamilton en el circuito de Yas Marina fue su primera en nueve carreras, habiéndola logrado por última vez en Alemania, un resultado al que ayudaron entonces los problemas mecánicos de los Ferrari.

El piloto de Mercedes termina la temporada con cinco poles, igualando a su compañero de equipo, Valtteri Bottas, y ha elevado su récord histórico a 88.

"Parece que pasó más tiempo que el Gran Premio de Alemania", dijo Hamilton sobre su mala racha sin pole position.

"Y si soy realmente sincero, ¡ni siquiera entiendo cómo conseguí la pole del Gran Premio de Alemania! Ha sido muy difícil porque después de las vacaciones la competencia ha sido espectacular, todos los pilotos han estado haciendo un trabajo increíble".

"No creo que mis clasificaciones hayan sido terribles, pero quizás no estuve a mi nivel habitual, tal vez. Por supuesto, es increíblemente satisfactorio saber que hemos logrado hacer el trabajo".

"Sinceramente [88 poles] es realmente extraño, sienta como la primera. No sé por qué. Sienta como algo renovado, tal vez porque ha pasado demasiado tiempo desde que logré la última".

La mejora significativa y controvertida de Ferrari desde las vacaciones de verano es el factor principal de la caída de rendimiento de Mercedes en clasificación, al igual que el reciente regreso de Red Bull.

Sin embargo, cuando Motorsport.com le preguntó si era una preocupación, Hamilton dijo: "No, no hubo preocupación durante la temporada".

"Soy consciente de que no puedes ganarlos a todos, he sido extremadamente afortunado y he hecho un trabajo relativamente decente a lo largo de los años".

"Creo que solo se trata de entender el coche y, en última instancia, simplemente exprimirlo al máximo, no sobreconducir, no conducir de menos, tratando de encontrar el equilibrio adecuado durante todo el año".

"Austin fue la última vez que el monoplaza pudo estar en la primera fila, gracias a Valtteri, pero yo no estuve allí. Así que es frustrante cuando te pierdes esas sesiones, creo que pasó lo mismo en Japón. Pero en estas dos últimas carreras, he experimentado bastante, solo con mi estilo de conducción y con el coche, solo tratando de ver si puedo ganar un poco más".

"Creo que estoy más cerca, no al 100%, pero aplicaré lo que aprendí este año para el próximo".

Hamilton dijo después de los libres del viernes que sus experimentos habían dejado su coche cada vez más "errático" y admitió que en clasificación, su tarea fue más difícil.

"No ha sido lo más fácil en términos de clasificación durante todo el año y ha sido algo que hemos estado mejorando", dijo Hamilton. "Ayer fue un poco difícil, tuve que volver a centrarme hoy. Lo mejor es cuando llegas a la Q3 y sacas dos buenas vueltas".

"Creo que mi primera vuelta fue especial, y luego la segunda obviamente fue incluso mejor".

Revive el festejo de Hamilton por la pole en Abu Dhabi: