Hamilton espera que Red Bull no "escupa" a Albon

Lewis Hamilton, Mercedes, espera que Red Bull no “escupa” a Alexander Albon ya que considera tiene “un futuro brillante" en la Fórmula 1 después de que ambos se enfrentaran en el Gran Premio de México.

Albon se graduó de la Fórmula 2 a un asiento de Toro Rosso este año - habiendo firmado inicialmente un acuerdo de Fórmula E con Nissan - y luego reemplazó a Pierre Gasly en el equipo Red Bull junto a Max Verstappen a partir de Spa, justo después de las vacaciones de verano de F1.

Hamilton estuvo detrás de Albon en las primeras etapas del Gran Premio de México, hasta que Albon se enfrentó a una estrategia de dos paradas, mientras que Hamilton convirtió una parada única en una victoria de competencia.

Después de competir de rueda a rueda por primera vez, Hamilton dijo que estaba impresionado con lo bien que le ha ido a Albon en su año de novato, especialmente contra Max Verstappen, quien ha sido "construido sobre un pedestal".

"Conducía muy bien, no cometía ningún error o demasiados", dijo Hamilton, del piloto tailandés nacido en Gran Bretaña.

"Creo que este año ha sido un verdadero desafío enfrentarse a un piloto del que tanta gente ha hablado tan bien y que ha sido construido sobre un pedestal [Verstappen].

"Y venir tan joven, y con todas las dificultades que ha tenido en su vida también -la historia de su vida es bastante interesante- contra toda adversidad.

“Entró a boxes muy rápido, no estoy muy seguro de por qué, pero obviamente se han puesto en la estrategia de dos paradas y no lo he vuelto a ver después de eso.

"Pero tiene un futuro brillante por delante. Espero que Red Bull le dé el apoyo a lo largo de los años. Es muy importante, porque a menudo escupen a los pilotos bastante rápido si no siempre hacen el trabajo.

"Espero que sean buenos con él."

Albon terminó quinto en el Gran Premio de México, mientras que otros demostraron que la estrategia de una sola parada era la mejor.

Desde que llegó a Red Bull, el jefe del equipo, Christian Horner, dijo que Albon ha impresionado al equipo y sigue mejorando.

"Alex ha sumado más puntos que Max desde las vacaciones de verano, lo que nunca hubieras esperado, así que creo que está haciendo un muy buen trabajo considerando que es su primer año en la Fórmula 1", dijo Horner.

"Se está haciendo más fuerte, trabaja muy duro, tiene un buen feedback con el coche y creo que ha impresionado al equipo con su actitud y su aplicación".

