Hamilton critica a Vettel por el arranque en México

Lewis Hamilton se vio arrinconado por Sebastian Vettel camino de la curva 1 en la salida del GP de México de F1 2019, un movimiento que calificó de "peligroso", antes de perder brevemente la trasera de su coche en el piano de dicha curva en su duelo con Max Verstappen.

En ese instante, Hamilton casi tocó a Vettel por delante y, aunque terminó yéndose a la derecha, se tocó con Verstappen y ambos tuvieron que irse por la escapatoria de hierba, logró remontar del quinto al primer puesto.

Cuando Hamilton asegura en la rueda de prensa que Vettel había dado el máximo para bloquearle en la salida, el alemán aseguró que no le vio y bromeó: "Pero si te hubiera visto, lo habría intentado, sí".

Por su parte, el inglés dijo: "Realmente tuve una muy buena salida y estaba tratando de adelantar a los Ferrari, acercándome, acercándome y pensé 'Estoy en la línea blanca, no tengo dónde ir...".

"Y él siguió cerrándose y tuve que evitar el accidente tocando la hierba, si no, podría haber causado un gran accidente. Luego me vi rodeado de varios coches, frené en la curva 1 y todo se desencadenó con Max al lado".

"Si has visto carreras antes, siempre le dejo a Max mucho espacio. Es lo más inteligente que puedes hacer, pero no había mucho espacio que dar ahí. Luego casi golpeo a Vettel, porque mi trasera se desconsoló y me fui directo a la hierba... fue espeluznante".

Hamilton bromeó sobre el movimiento de Verstappen por el interior, asegurando que estuvo a punto de ser "torpedeado" por el Red Bull.

"Pensé en un momento que sería torpedeado por Max", dijo el inglés.

Toto Wolff, jefe de equipo de Mercedes, resaltó la habilidad de Hamilton para evitar "situaciones que ponen fin a carreras" como la de la primera vuelta de México.

"Creo que está claro que es una combinación de talento, aprendizaje y experiencia. Es realmente genial. En varias ocasiones sale de algo que podría haber sido una situación que pusiera final a su carrera", comentó.

"En Montreal, con Sebastian, donde evitó chocarse milagrosamente. Luego aquí, con Seb en la recta y unos segundos después en paralelo con Max en las curvas 2 y 3. Parece que tiene una gran habilidad de poner su coche en el lugar adecuado".

Wolff describió el movimiento de Vettel sobre Hamilton en la recta como "muy duro", pero aceptó que el de Ferrari no sabía que Hamilton estaba ahí.

"Fue rueda delantera derecha con rueda trasera izquierda y esas cosas pueden acabar mal en una recta a muchos kilómetros por hora", concluyó.