Leclerc: Sufrimos tanto como en Hungría

El Gran Premio de los Estados Unidos fue una experiencia para olvidar para Ferrari. El equipo de Maranello, de hecho, ha perdido inmediatamente a Sebastian Vettel debido a la repentina rotura de la suspensión trasera derecha, mientras que Charles Leclerc nunca ha tenido el mismo ritmo que Valtteri Bottas, Lewis Hamilton y Max Verstappen, especialmente en la primera etapa de la carrera.

Para el piloto monegasco, las dificultades comenzaron ya el sábado por la mañana, cuando el motor de su SF90 le traicionó en los primeros minutos de la tercera sesión de entrenamientos libres, lo que le obligó a saltarse toda la sesión y a enfrentarse a la clasificación y carrera con un motor de varios kilómetros sobre sus hombros.

El competitivo Ferrari, visto desde el GP de Bélgica en adelante, desapareció hoy, y el monegasco no tenía una respuesta a lo sucedido.

"Honestamente no entiendo lo que pasó en la primera parte. Tengo una idea de lo que no funcionó, pero no tengo explicación. Tenemos que entender porque perdí el agarre en la parte delantera izquierda. Tenemos que analizar estos datos".

El ritmo lento visto en la primera etapa de la carrera mejoró ligeramente después de la primera parada. Una vez montados los neumáticos duros, Leclerc consiguió tener una mejor sensación con su monoplaza, pero no lo suficiente como para volver a tener un coche competitivo en sus manos.

"Con los otros dos juegos de neumáticos la situación se ha normalizado, pero aún así hemos tenido demasiados problemas hoy".

El Ferrari de hoy recordó al equipo que sufrió en Hungría, con un ritmo opaco.

"Luché tanto como en la carrera de Hungría. La situación, sin embargo, era diferente porque sufrí allí desde la primera hasta la última vuelta, mientras que aquí no entiendo por qué la primera parte fue tan negativa.

"Tener una unidad de potencia antigua no es ciertamente lo ideal, pero la brecha que hemos sufrido hoy no se debe a este factor”, finalizó.