Masi y el gran premio más difícil que vivió en la F1

Como en todas las temporadas desde 1997, Charlie Whiting estaba a punto de asumir su puesto de director de carrera para el GP de Australia de 2019, pero el jueves anterior al evento falleció a los 66 años de edad.

Esta situación llevó a que fuera reemplazado de forma urgente para asegurar que la primera fecha de la temporada se desarrollara sin problemas, y para ello la FIA cargó la responsabilidad en Michael Masi, que había sido asistente de Whiting en algunas carreras de Gran Premio en 2018.

"Lo que ocurrió en Melbourne es un conjunto de circunstancias extremadamente tristes y desafortunadas a muchos niveles", dijo Masi. "Y me han preguntado varias veces últimamente, cuál fue mi evento más difícil del año y ese fue Melbourne.

"Pero en general, no podría haber llevado este año sin el equipo de personas que tengo a mi alrededor en la FIA, y el apoyo que recibí allí. Además, nuestros socios en Fórmula 1 y la forma en que todo el mundo allí, desde Chase [Carey] hasta todos los chicos de la organización, ya fueran las cámaras a bordo, la sincronización, los datos, quienquiera que fuera, me apoyaron y me ayudaron.

“Pero ya saben, lo más importante es que hay 20 chicos conduciendo coches y 10 equipos, y todos ellos me rodearon, me apoyaron y me ayudaron, y sin cada uno de ellos no podría haber terminado este año".

Masi dijo que tuvo problemas para meditar durante esta temporada de 21 Grandes Premios y que todavía estaba aprendiendo los trucos del oficio para su nuevo papel.

“Probablemente cuando vuelva a Sidney, visitando a la familia durante las vacaciones de Navidad y Año Nuevo, que finalmente tendré un poco de tiempo para pensar, porque durante el año, no tuve esa oportunidad.

"Estoy contento con el trabajo que he hecho porque, para mí, he hecho lo mejor que podía. He aprendido mucho, no sólo de carrera en carrera, sino de hora en hora, en cada Gran Premio. Todos entendemos y estamos de acuerdo en que estamos en una industria altamente compleja, pero dicho esto, es una industria que me encanta, que aprecio, y no podría estar más agradecido por el apoyo que he recibido de todo el mundo.

“Siempre hay buenos y malos momentos en todo, y eres tan bueno como la última decisión que tomas en cualquier papel. Pero no he tenido la oportunidad de sentarme a pensarlo todavía”.