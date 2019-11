Pérez: Logramos un punto que recompensa lo que hicimos

Sergio Pérez arrancó por primera vez desde el carril de pits, y lo que parecía un fin de semana perdido, terminó con una recompensa de un punto al escalar hasta la décima posición en el Gran Premio de los Estados Unidos.

Con una estrategia de una parada, Pérez y Racing Point llegaron a estar en el sexto sitio a mitad de la competencia, pero descendieron al 14 cuando entraron a boxes.

Al final de la competencia, Pérez batalló con los neumáticos, y tras haber estado en el séptimo puesto se enfrascó en un duelo con Daniil Kvyat por la última posición que otorga puntos.

Durante ese duelo, el piloto de Toro Rosso llegó al contacto con el originario de Jalisco, y aunque al momento de cruzar la bandera de cuadros Pérez se clasificó 11°, unos minutos después ascendió al décimo tras una decisión de la FIA que decía:

“Los comisarios revisaron la evidencia en video. El coche 11 estaba en frente justo antes del vértice de la curva, cuando el coche #26 se sumergió por el interior, teniendo un pequeño bloqueo y rebotando en el interior del bordillo, lo que movió el monoplaza al exterior de la salida de la curva, provocando un choque con el #11”.

Respecto al incidente, Sergio Pérez explicó que la sanción era necesaria.

“Había una bandera amarilla en la curva 12, entonces solté y se me pegó mucho y me atacó en la curva 13. En la 15 me pegó y me rompió el alerón delantero. Ya no teníamos llantas, pero considerando donde arrancamos y la estrategia que hicimos, fue una buena carrera.

“Al final creo que era muy obvio, si no penalizaban esto sería increíble”, expresó a FOX Sports Latinoamérica.

“Obtenemos un punto que compensa un poco el gran trabajo que hicimos hoy, y este punto al final del año puede hacer una gran diferencia. Es importante sumar en las siguientes carreras, tenemos que empujar muy fuerte”.

Pérez se ubica en el décimo puesto del campeonato de pilotos con 44 puntos, dos por detrás de Daniel Ricciardo, Renault.

“Hoy era un día importante para sumar, y valió la pena la estrategia, especialmente desde nuestra posición. Necesitábamos avanzar”, concluyó el mexicano que, con su décimo sitio, puso un punto por delante a Racing Point sobre Toro Rosso en la pelea por el sexto sitio del campeonato de constructores.

Así fue el GP de Estados Unidos para Sergio Pérez: