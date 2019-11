Pérez monta el spec 3 de Mercedes y espera avanzar en carrera

Con todo en su contra tras la sanción recibida el viernes, el mexicano Sergio Pérez, Racing Point, salió el sábado a la sesión de calificación del Gran Premio de Estados Unidos únicamente para realizar un trabajo de preparación de cara a la competencia en Austin.

Aprovechando que Checo Pérez arrancará el domingo desde el carril de pits, Racing Point montó la tercera especificación del motor Mercedes-Benz, una situación que el mexicano espera lo ayude a remontar en una carrera que pinta complicada para él.

“Ayer venía entrando a los pits, traía a Kimi (Raikkonen) atrás, y no vi el semáforo. Me lo pasé, le pregunté al equipo qué hacer, pero en ese momento que me detuve decidieron hacer una parada y cambiar los neumáticos, y ahí fue cuando llegó la penalización”, dijo Pérez a FOX Sports Latinoamérica.

“Durante la calificación probamos el balance, también probamos un poco el auto, nos enfocamos totalmente para la carrera. Esperemos que la puesta a punto sea buena y podamos ser competitivos”.

Pérez lamentó que no tendrá la oportunidad de aprovechar el rebufo de los demás competidores en la largada, por lo que apostará a la estrategia para ganar plazas y mantenerse en la pelea por el noveno sitio del campeonato de pilotos.

“No tendré la arrancada, pero resta ser positivos y mañana darlo todo. Es una penalización que nos perjudica mucho en el campeonato con Toro Rosso y Renault, pero esperemos que la nueva actualización de motor nos ayuden para las últimas carreras”.

Revive lo mejor del sábado de Sergio Pérez en imágenes: