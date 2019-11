Ricciardo no tiene miedo de la llegada de Ocon

Después de un primer año de descubrimiento con Renault, al volante de un monoplaza cuyo nivel de prestaciones ha sido a menudo decepcionante, Daniel Ricciardo está a punto de dar la bienvenida a un nuevo compañero de equipo del año que viene.

Esteban Ocon sucederá a Nico Hülkenberg y, sin duda, intentará dar un nuevo impulso al equipo, sobre todo teniendo en cuenta que esta es la misión que Cyril Abiteboul le ha confiado claramente. Este último también reconoció que probablemente habría "desafíos que superar" en la gestión de los pilotos dado el historial del francés en Force India. Sin embargo, Daniel Ricciardo no está realmente preocupado por esta futura colaboración.

"Con Esteban, no hay preocupaciones, no hay miedos, no hay dudas", dice el australiano. "Lo respeto como competidor. Estoy seguro de que me respeta. Una vez más, habrá este respeto por el espíritu de la competencia, y mientras lo haya, estará bien: yo quiero ganarle, él quiere ganarme, no somos idiotas. Ya hemos pasado por esto una o dos veces, pero mientras nos respetemos, eso es todo. Tampoco necesitamos ser los mejores amigos, pero lo intentaremos”.

Respeto por Hulkenberg

El pasado de Ricciardo es una prueba de ello, con relaciones competitivas como cuando conoció a Sebastian Vettel y Max Verstappen en Red Bull Racing. Sin embargo, nunca se ha llegado a un punto de no retorno, gracias a un criterio muy importante: el respeto.

"Supongo que es muy fácil vivir conmigo", dijo. "Sí, soy un competitivo en la pista. Con Seb también, creo que sólo había respeto, y con Max éramos competidores, pero yo respetaba su talento, sus habilidades y a él también. Si tenemos respeto, eso es lo esencial para mantener todo en orden".

Aunque no está preocupado por el año 2020, Ricciardo admite que probablemente extrañe la buena relación de trabajo que ha desarrollado con Hülkenberg en los últimos meses. Para el alemán, el futuro se escribirá a corto plazo sin la Fórmula 1, debido a la falta de un volante disponible en la parrilla.

"Él es genial", expresó Ricciardo. "Creo que todavía tiene tiempo en la F1, y su talento le permitirá hacerlo. No temo por él si no vuelve a la F1. Es un tipo muy moderno, muy bueno en los negocios, así que si hará algo más estará bien”.

"Fue bastante fácil", insiste. "Fue fácil trabajar con él, hace lo que tiene que hacer sin crear problemas. También creo que antes de empezar esta temporada, ambos nos teníamos respeto, y eso ayuda, siempre y cuando no sintamos la necesidad de hacer algo extraño. Él hizo la transición bastante fácil para mí. Durante la pretemporada nos divertimos un poco, y después de una carrera podemos ir a tomar algo”.