Sainz, preocupado por la degradación y los Toro Rosso

Ciudad de México.- Aunque Carlos Sainz acabó entre los 10 mejores en las dos sesiones del complejo viernes del GP de México, el madrileño se muestra muy precavido después de experimentar, como sus rivales, un notable graining (ampollas en la superficie de los neumáticos) en la FP2.

El de McLaren completó 59 vueltas al circuito Hermanos Rodríguez, bajando en cuatro décimas su tiempo en la segunda sesión respecto a la primera. Aun así, vio cómo los Toro Rosso se colaban delante de él en su batalla por ser el mejor del resto.

"Ha sido otro viernes sólido, pero no ha terminado de la mejor manera, ya que he tenido una vuelta mala con el blando en FP2. Pero, en general, me siento cómodo con el coche y con el setup. No hemos hecho enormes cambios a lo largo del día y completamos nuestro plan de rodaje, así que eso es positivo. Aun así, parece que la clave del fin de semana será el graining y cómo lo gestionemos. Estaremos listos para mañana", comentó tras bajarse de MCL33.

Aunque solo se quedó a 76 milésimas del segundo de los Toro Rosso, Pierre Gasly, Sainz subraya que ya esperaba que los italianos fuesen bien en México.

"Bueno, va a condicionarnos seguro. Toro Rosso va siempre bien en circuitos lentos, con baches, con pianos, como Mónaco, así que aquí esperábamos tenerlos cerca. Yo de todos modos en la vuelta de rueda blanda no he hecho un buen giro", insistió.

Las ampollas empezaron a aparecer en los neumáticos según avanzó el viernes mexicano, nublado y con temperaturas no muy altas. Sainz cree que será determinante para el domingo y vaticina una carrera "mucho más lenta".

"Hemos sufrido mucho con la degradación. Depende únicamente de cuánto quieres atacar al principio de los relevos. Hay gente que prefiere ser unos segundos más lento al principio y tener menos degradación, otros que prefieren ser más rápidos al inicio y tener mayor degradación. Creo que no es algo que esté en manos de los equipos, es algo que está pasando con las ruedas aquí y hay que aguantarse", explicó.

"Será una carrera mucho más lenta, cuando entra el graining el coche es 3-4 segundos más lento. Ya lo vimos el año pasado, que la gente iba muy, muy despacio".

Más fotos de Sainz en México