Pérez: Soy mejor en carrera que en calificación

El piloto mexicano Sergio Pérez ha tenido una temporada 2019 en la que ha destacado no solo por ser el mejor representante del equipo Racing Point, incluso por delante de Lance Stroll, hijo del dueño de la escudería, sino además por ser el mejor piloto en el arranque de las competencias.

En la presente temporada, el originario de Jalisco solo en tres ocasiones ha iniciado dentro de las cinco primeras filas, mientras que en el resto de las carreras ha tenido que trabajar para remontar de la parte media hasta meterse al top 10 de los grandes premios, algo que ha conseguido en siete ocasiones esta campaña, una situación que lo tiene en noveno puesto del campeonato de pilotos.

La primera vuelta ha sido vital en estas remontadas, y en 2019 lleva 34 posiciones ganadas antes de completar el primer giro de carrera.

Al hablar sobre el tema, Pérez explicó que el trabajo realizado para tener una correcta coordinación con el clutch de su Racing Point le ha permitido tener estos resultados, aunque reconoce que debe mejorar más en calificación, lo cual también considera su mayor debilidad.

“Siempre los domingos suelo hacer buena carrera, tener buen ritmo”, expresó Pérez en conferencia de prensa previa al Gran Premio de México.

“Soy consciente de que no soy el mejor en calificación, los sábados se me tiende a complicar más que los domingos, por eso creo que esa parte del sábado es donde he trabajado mucho en los últimos años, he mejorado bastante, pero también gran parte de que los domingos sea tan fuerte es en la forma en que pongo a punto el auto.

“ Algunos pilotos se enfocan más en los sábados y tienden a ir mejor ese día, pero yo desde la llegada de fin de semana siempre estoy pensando en el domingo”.

Respecto al secreto técnico, Pérez explicó: “Hemos estado trabajando con el equipo en el clutch. Hoy en día eso depende mucho del piloto porque nos quitaron mucha ayuda del pasado. Depende mucho del piloto tener una buena salida cuando se apaga las luces. Cuando estas en la vuelta 1 es muy importa te la confianza que puedas tener en tu auto”.

Los adelantamientos del mexicano se han dado incluso sin contar con la especificación tres del motor Mercedes-Benz, lo que representa una menor potencia respecto a las unidades de potencia que ocupa el equipo oficial, una situación que parece no cambiará hasta cruzar la meta en Abu Dhabi al final de la temporada

"Todo indica que seguiré así hasta el final de temporada, y esto significa que no tendremos la potencia máxima, pero lo importante es llegar con este motor al final de temporada", finalizó el hombre que ha sumado más puntos en la parte media de la parrilla, sobrepasando al español Carlos Sainz, McLaren, quien tuvo un fuerte arranque de temporada.

Estos son los números de Pérez en la primera vuelta este año.