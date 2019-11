Ticktum dejaría el deporte motor si no llega a la F1

En mayo de este año, Red Bull echó a Ticktum de su programa de jóvenes pilotos y de su asiento en la Súper Fórmula, cuando marchaba 15º en al general. El británico pasó desde entonces la mayor parte del año trabajando en lograr un contrato para 2020.

Se le ha relacionado con un lugar en la Fórmula 2, y DAMS podría ser el destino más probable para el piloto de 20 años.

Sean Gelael también es una de las opciones para la marca francesa, que contó con Nicholas Latifi y Sergio Sette Camara, este año, pero parece que ninguno de ellos seguirá.

Ticktum dice que si rinde en el campeonato que corra el año que viene, tendrá opciones de unirse a un equipo de F1.

"Tenemos algo atado para el año que viene, pero no puedo dar más detalles", dijo a Motorsport.com. "Mucha gente sabrá en qué dirección voy a ir. Todo se anunciará muy pronto".

"La F1 es el objetivo final. He pensado en ello desde que empecé en monoplazas. Si no puedo llegar a la F1, probablemente –a no ser que encuentre un acuerdo realmente bueno en otro lugar– dejaré el motorsport, para ser sincero".

"Nunca sabes cuándo estás en la buena posición. Si no llegas a F1 y recibes un contrato increíble en Fórmula E, probablemente no lo dejes. Es muy diferente cuando estás en buena posición, pero al final el objetivo es la Fórmula 1".

"Siempre soy bastante realista con mis objetivos y creo que este lo es. Si no creyese que es realista, lo diría. Aún creo que es una posibilidad".

Cuando se le preguntó si había tratado de unirse a otro programa junior, Ticktum respondió: "Han mostrado interés en mí varias personas y varios equipos. Todos dicen más o menos lo mismo, que es 'demuestra lo que vales en lo que hagas el año que viene".

"Espero que si tengo un buen año en 2020 se abran muchas puertas. Incluso en Red Bull, quién sabe".

Ticktum volvió a la competición con Van Amersfoort al final de la temporada de la Formula Regional Europea –sin acabar nunca por debajo del octavo puesto en seis carrera– y volvió a Macao en un intento por convertirse en el primer piloto en ganar en tres años consecutivos.

Pero se vio involucrado en una montonera en la carrera clasificatoria, aunque logró remontar hasta el 13º lugar en el Gran Premio del domingo.

Imágenes de Dan Ticktum probando con Red Bull Racing: