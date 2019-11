Toro Rosso quiere el quinto sitio de constructores de Renault

Gracias a la segunda posición de Pierre Gasly en Brasil y a la décima de Daniil Kvyat, la Scuderia Toro Rosso se encuentra en posibilidad matemática de lograr el quinto puesto del campeonato de constructores de la Fórmula 1 en 2019.

Renault, ahora quinto, tiene una ventaja de ocho puntos sobre la casa de Faenza cuando sólo queda una carrera para el final de la temporada, el Gran Premio de Abu Dhabi, que se celebrará como de costumbre en Yas Marina.

La presión sobre Renault ha aumentado considerablemente, pero Daniel Ricciardo cree que este estrés puede ser bueno para el equipo, que tendrá que concentrarse para mantener la posición en la clasificación.

"Todo sigue en juego. Quiero decir, por supuesto que me gustaría que termináramos en quinta posición por delante de ellos, pero estoy contento de que Toro Rosso nos mantenga bajo presión hasta la última carrera", dijo el australiano.

"Esto no nos permitirá relajarnos y darnos algo por lo que luchar en Yas Marina. Es una pista que me gusta mucho, siempre lo he hecho bien, así que estoy listo para pelear”.

Ricciardo espera que el circuito de Abu Dhabi se adapte bien a su Renault, para ayudarle a conseguir el quinto puesto en el campeonato de constructores de Renault.

"Cuando veo los resultados del equipo del año pasado, los veo muy similares a los de este año. Muchas de las pistas en las que he estado luchando, también lo hicimos bien el año pasado. En Abu Dhabi sé que Carlos Sainz tuvo una gran carrera, así que intentaré repetirlo”.

Franz Tost, el jefe principal de Toro Rosso, instó a su equipo a cerrar la temporada de la mejor manera posible antes de cambiar el nombre en 2020.

"Nunca se sabe lo que puede pasar. Así que tendremos que tener cuidado. Estamos a sólo ocho puntos de Renault. Esto significa que todavía es posible conseguir el quinto puesto en la tabla de fabricantes, pero tendremos que ser inteligentes. Tendremos que preparar los coches lo más correctamente posible y Abu Dhabi será una pista diferente a la de Brasil. Esperamos ser competitivos también en Yas Marina".

Más imágenes de Renault y Toro Rosso