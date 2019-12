Cómo Williams descubrió el control de tracción de Benetton

La temporada 1994 parecía un duelo de titanes entre el prometedor Michael Schumacher en Benetton y Ayrton Senna, que acababa de incorporarse al equipo Williams, que había dominado de forma escandalosa las dos últimas temporadas del Gran Circo.

Pero a principios de año, mientras que Senna estaba consiguiendo pole position, era Schumacher quien ganaba la carrera, como por ejemplo en Brasil, donde se vio obligado a retirarse, mientras que en Japón quedó envuelto en una colisión en el arranque.

Fue precisamente durante el Gran Premio del Pacífico que Senna desarrolló su fuerte creencia de que el Benetton B194 tenía un sistema antideslizante, luego de observar a sus rivales tras su retiro.

Jonathan Williams, hijo de Frank Williams y actual jefe de la sección histórica del equipo, también participó en un equipo de F3000 llamado Madgwick en 1994, un equipo que se reunió con Benetton en el circuito de Pembrey en Gales para un día de práctica privada.

"Tuvo que ser entre el Gran Premio de Aida, la carrera en la que Ayrton observó lo que él consideraba un control de tracción, e Imola, porque JJ Lehto estaba de vuelta en el lugar de Jos Verstappen para la tercera carrera", detalló Jonathan Williams en las columnas de la revista MotorSport. "Esa tarde, Benetton decidió hacer algunas pruebas de arranque en la recta de pits".

“Todos fuimos a las gradas y observamos. No mencionaré a nadie, pero un mecánico llamado Madgwick -que luego se convirtió en un exitoso ingeniero de dos equipos de Fórmula 1, ambos cuando ganaron títulos mundiales- me dijo: ‘Mira las huellas de goma y escucha’. Me estaba enseñando una lección sobre control de tracción.

"Mirando hacia atrás, lo que realmente me hizo entenderlo fue cuando un antiguo empleado de Williams que ahora estaba en Benetton me vio y huyó muy rápidamente. Detuvieron sus pruebas iniciales, sabiendo que alguien de la casa de Williams los estaba observando.

"Nunca he contado esta historia en público antes, pero han pasado más de veinte años y hay suficiente gente que dice que el coche estaba equipado con control de tracción como para que no me preocupe de que la información se difunda. Recuerdo aquel día en Pembrey, con Benetton haciendo unas pruebas de salida delante de nosotros, sin darme cuenta de que había alguien de la casa de Williams".

Pocos días después, Ayrton Senna perdió la vida en el Gran Premio de San Marino, y fue Damon Hill quien se convirtió en el candidato por el título contra Benetton, finalmente sin éxito, a pesar de que Williams fue coronado como constructor.