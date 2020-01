Ferrari firma al hermano de Leclerc para su Academia

Charles Leclerc consiguió dos victorias y siete pole positions en su camino hacia el cuarto puesto en el campeonato de F1 en su primera temporada con Ferrari en 2019, y eso le llevó a un nuevo contrato a largo plazo.

Ahora Ferrari ha añadido a Arthur Leclerc, su hermano, a la Ferrari Driver Academy, después de haber conseguido una victoria, siete podios más y dos vueltas rápidas en su primera temporada de la F4 alemana con US Racing.

Arthur Leclerc comenzó tarde en el deporte motor disputando su primera temporada completa en un monoplaza en la F4 francesa, donde finalizó quinto. Ahora se unirá a Prema, el actual campeón de la Fórmula Regional y con el que su hermano se aseguró su graduación a la F1 con una campaña dominante de Fórmula 2 en 2017.

“Estoy muy contento de anunciar que conduciré en la Fórmula Regional con uno de los mejores equipos de las series junior", dijo Leclerc, "Hice mi primer test en monoplazas con Prema hace dos años y siempre he soñado con correr con ellos".

"Este gran chance viene con otra gran oportunidad para mí, ya que estoy orgulloso de anunciar que me voy a unir a la Academia de Pilotos de Ferrari. Estoy muy agradecido por el apoyo y la confianza que me han dado. No puedo esperar para volver a estar en el asiento”.

El director del equipo, Angelo Rosin, añadió: "Estamos absolutamente deseando tenerlo en nuestro proyecto de talentos”.

"En las primeras etapas de su carrera aprovechó al máximo sus posibilidades de competir, por lo que confiamos en el potencial para el 2020, especialmente teniendo en cuenta cómo lo vimos desempeñarse como aspirante".

Otro nuevo competidor que se unirá a la FDA y a Prema es el sueco Dino Beganovic. Después de tres años en el campeonato mundial de karting, el joven de 15 años marcará su primera temporada en un monoplaza compitiendo en la F4 italiana, con algunas participaciones en la F4 alemana.

Ferrari también confirmó que el brasileño de 17 años Gianluca Petecof mantiene su lugar en el programa.

Petecof se unirá ahora a Leclerc en el campeonato europeo de Fórmula Regional, de nuevo con Prema, que ayudó a Frederik Vesti a conseguir un título dominante el año pasado.