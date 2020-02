Ferrari ya inició las pláticas para la renovación de Vettel

Que Sebastian Vettel representa hoy para Ferrari la primera opción de cara a la temporada 2021 es muy claro, y Mattia Binotto destacó esto en la conferencia de prensa en la presentación del SF1000, y lo reiteró hoy en Barcelona.

El director del equipo del Cavallino Rampante añadió algunas pistas más, sugiriendo un contexto de "trabajo en curso" que espera poder llegar pronto a una buena solución que satisfaga a todas las partes.

Durante la entrevista que Liberty y la FIA realizan en Barcelona, el tándem Binotto-Vettel parecía como un par de amigos, con esa complicidad de los que se conocen desde hace mucho tiempo y en ese momento compartieron mucho.

Entre los dos parece existir la base sobre la que descansará una renovación, pero entonces también se hablará de compromiso, y aquí probablemente la palabra se moverá en el eje Camilleri-Vettel. Las premisas en este momento, sin embargo, son las de tener todo para el éxito, especialmente escuchando a Binotto.

"Ya he dicho cómo están las cosas” - confirmó el director del equipo de Cavallino – “Seb es nuestra primera opción, estoy muy contento con nuestra alineación que creo que es probablemente la mejor de la Fórmula 1. Hemos empezado a discutir con Seb, digamos conversaciones preliminares, pronto llegaremos al punto en que evaluaremos lo que es mejor para ambos. Creo y espero que muy pronto podamos llegar a un acuerdo".

"¿Cómo llevaremos a cabo las discusiones? En una cena, un vaso de vino tinto. Conozco a Seb desde hace muchos años, no sólo desde la perspectiva de director de equipo, sino también por el papel técnico que ocupaba anteriormente".

"Por mi parte, el último año ha sido muy importante porque hemos empezado a conocernos cada vez más, cada vez mejor. Creo que la relación es muy buena, y espero una discusión tranquila. Llegará un momento en que empezaremos a discutir los puntos cruciales, cuáles son sus objetivos y cuáles son los nuestros, y nuestra respectiva visión del futuro".

Por su parte, Vettel considera que no hay una presión extra en este momento de su vida, ni en esta renovación. “¿Presión? No hay nada diferente de la situación en la que me encontré hace tres años, antes de la última renovación. Pero en este momento estamos muy ocupados en otros frentes, y es correcto que nuestras energías se concentren allí”.

"Creo que sabemos lo que queremos en ambos lados. Llevo ya un tiempo, pero todavía me encanta lo que hago, me encanta conducir. Me emocioné mucho cuando me subí al auto la semana pasada y estoy aquí para ganar”.

“En los últimos años ha habido buenas temporadas, unas mejores que otras, pero no con la final que esperábamos. Llegué a Ferrari para ganar el campeonato y el hambre y la determinación no ha cambiado, en todo el equipo. Estamos aquí para luchar"