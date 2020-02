Ferrari preguntará a la FIA por el DAS

Mercedes ha dejado claro que revisó la legalidad de su sistema de dirección doble (DAS, por sus siglas en inglés) con la FIA antes de instalarlo en su W11.

Binotto también admitió que Ferrari no ha entendido aún por completo qué posibles ventajas de innovación tiene, y sugiere que su equipo no podría replicar su propia versión del invento hasta mitad de temporada.

"He visto que se está hablando mucho sobre ello. Personalmente, no lo he revisado en detalle, pero creo que confiamos plenamente en la FIA. Estoy muy seguro de que han tomado la decisión correcta, o que la tomarán. Pero confío completamente en lo que la FIA considere", dijo el directivo de Ferrari.

"¿Si estamos conversando con la FIA? Todavía no. Lo haremos para tener una clarificación. Es importante para nosotros entenderlo, pero, como he dicho, no cuestionaremos la decisión de la FIA porque confiamos en la que sea su decisión".

Binotto aceptó que si deciden hacer su propia versión del sistema será algo que les llevará tiempo.

"En caso de hacerlo... y no tengo ni idea de si merecerá la pena o no, se tarda mucho. Es un concepto de diseño de cero. Hay que diseñarlo, producirlo, homologarlo. Tiene que ser seguro. Así que de lograrlo, sería a mitad de temporada, no antes", añadió.

"Creo que tenemos primero que entender cómo funciona y cuál sería el área de rendimiento en la que nos beneficiaríamos. No creo que de momento tengamos ninguna idea. Pero lo revisaremos, sin duda, y veremos si merece la pena desarrollarlo o no".

A la pregunta de si el DAS podría cambiar el devenir de la temporada 2020, contestó: "Ciertamente, Mercedes tiene un gran coche, y ha demostrado ser rápido. Hay muchas innovaciones en los coches y creo que algunas de las soluciones que están en el Mercedes se han copiado del Ferrari, y viceversa".

"Así que creo que, al final, esa es la que es realmente visible. No creo que sea algo que incline la balanza de una lado u otro. Creo que es parte de todo el paquete y tienen un conjunto que es muy bueno".

