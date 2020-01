La temporada de Fórmula 1 en el 2020 verá un récord de 22 carreras en el calendario, pero las regulaciones permiten hasta un máximo de 25, una cifra que podría ser alcanzada en los próximos años a medida que los proyectos de carreras se multipliquen.

Varios equipos han expresado su escepticismo sobre esta evolución de la disciplina, algunos de los cuales ya se ven obligados a organizar una rotación de su personal para aliviar la carga de trabajo dentro de las organizaciones que se encuentran bajo una gran presión.

El programa de fines de semana de carreras podría adaptarse a partir de 2021 para permitir que los protagonistas lleguen un día más tarde, mientras que Jean Todt, Presidente de la FIA, duda que un calendario de 25 Grandes Premios pueda ser una realidad a corto plazo. Sobre todo, porque para él no hay que compadecerse de los que trabajan en la F1.

"Creo que será un largo proceso antes de que nos acerquemos a las 25 carreras", comentó Todt.

"El foco está realmente en la especulación y en la evaluación de un calendario de 25 carreras, y por el momento deberíamos centrarnos en las 22, que es la situación actual. En cuanto a lo que eso representa, puedo tener un punto de vista diferente. Realmente siento que nosotros - yo misma incluido - tenemos una gran oportunidad de vivir en un mundo donde hacemos lo que amamos. Tenemos pasión, somos privilegiados. Cualquiera que esté en la Fórmula 1 es un privilegiado”.

"Por supuesto, hay deberes. Cuando ocupaba otros cargos [incluyendo el de director de la Scuderia Ferrari], trabajaba 18 horas diarias, seis o siete días a la semana, porque tenía pasión, quería un resultado. Por supuesto, la familia, si tienes una familia a la que quieres, lo entenderán, porque no lo harás por el resto de tu vida".

Todt pasó un tiempo en países del tercer mundo, de ahí su enfoque más filosófico de la vida: "Créeme, hago muchas cosas en mi otra vida en la que veo gente que está feliz de tener 30 dólares [27 euros] al mes. En algunos países, para ellos, es una oportunidad. No deberíamos olvidarlo. Deberíamos ser respetables y pensarlo. Sabes, hay ocho mil millones de nosotros, y hay 800 millones de personas que no pueden comer, no pueden beber, no pueden ser vacunados".

"Estamos aquí para hablar de la F1, pero no debemos cerrar los ojos y olvidar lo que le pasa a otras personas, a otras comunidades. De nuevo, creo que tenemos suerte; todos los que trabajan en la F1, con salarios mucho más altos que en cualquier otro campo, deberían estar muy contentos, aunque no signifique que no tengan que trabajar duro".

Con información de Adam Cooper