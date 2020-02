La frustración de una carrera truncada en F1 a los 24 años

Sirotkin fue reclutado por el equipo Williams junto a Lance Stroll para 2018, pero fue reemplazado por Robert Kubica para el año siguiente, una situación que el piloto ruso admitió entonces que la pérdida del asiento le había golpeado bastante fuerte - y aunque el equipo de Grove tuvo una campaña aún peor en 2019, no facilitó la situación de su antiguo competidor.

"Yo diría que se ha vuelto tal vez aún más doloroso", dijo Sirotkin a Motorsport.com en el lanzamiento de su academia de karting y la de SMP Racing en Moscú.

"Porque en ese momento, por supuesto, Williams no era el más competitivo, sabía que para el próximo año la situación probablemente no cambiaría drásticamente. Pensamos que teniendo este año sabático, tendríamos la oportunidad de encontrar una mejor opción que luchar contra Robert por ese puesto”.

"Pero ahora, después de haber albergado algunas esperanzas bastante altas, grandes expectativas, e incluso haber tenido algunos acuerdos iniciales [en mi primer año en la F1], y al final no lograste tu objetivo - después de haber perdido un año más, te das cuenta de que para lograrlo [volver a la parrilla] para el año siguiente sería aún más difícil”.

"Y así te das cuenta de que probablemente has dejado escapar el objetivo que tenías para siempre”.

"Y, para ser honesto, cuando no piensas en ello no duele realmente, pero cada día sucede que te lo recuerdan, y es realmente... no sé, no estoy sin emociones, no es lo menos importante en mi vida, así que para mí siempre ha sido muy doloroso y seguirá siéndolo".

Sirotkin estuvo de acuerdo en que sentirse así a los 24 años era "una característica del deporte", pero añadió: "Soy muy autocrítico, y darte cuenta a los 23-24 de que lo que has trabajado toda tu vida no ha funcionado, es duro. Es realmente duro".

Sirotkin aún no ha anunciado el programa para el 2020, pero planea combinar su papel de piloto con el de entrenador en la academia de karting, lo cual admite que es una forma de "expresarme" lejos del implacable mundo de los grandes premios.

Después de dejar Williams, fue piloto de reserva de Renault y McLarenhttps://lat.motorsport.com/F1/news/mclaren-incorpora-a-sirotkin-como-piloto-reserva/4478654/, y por lo tanto pasó gran parte de la temporada 2019 en el paddock.

"Al principio pensé que sería [más difícil]. Pensé, cuando lo estás viendo desde Moscú, ya has olvidado un poco cómo es la Fórmula 1, te has distraído y todo está bien”.

"Y luego vuelves al paddock, todo es familiar, estás involucrado, pero no tienes un coche, no estás haciendo mucho, sigues viendo las carreras en la televisión o en el ordenador, y en algún momento pensé que esto podría ser más difícil de aceptar”.

"Pero entonces me perdí una carrera debido a un retraso en el pasaporte, y después de eso me di cuenta de que prefiero volar, permanecer en ese sistema de una forma u otra, estar en contacto con la gente que conozco, en lugar de verlo desde el sofa en la casa”.