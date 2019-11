Frustración por la incertidumbre con los neumáticos 2020

Los neumáticos para 2020 que tenía pensados Pirelli fueron probados por todos los equipos en los entrenamientos para el Gran Premio de Estados Unidos, pero las opiniones fueron tan negativas que se habló de mantener los neumáticos de 2019.

Luego la FIA acordó que los dos días de pruebas previstos para la próxima semana para probar los neumáticos de 2020 seguían en pie, y si los pilotos seguían insatisfechos entonces los equipos podrían ser invitados a votar. Si siete o más quieren continuar con los neumáticos de 2019, la nueva construcción será desechada.

La fecha límite oficial en el reglamento técnico de la FIA para la notificación de la construcción que se va a utilizar es el 1° de septiembre.

La importancia para el desarrollo del auto es que la construcción del neumático 2020 es diferente, y eso tiene un impacto significativo en la forma en que el mismo interactúa con el suelo.

Los equipos de mitad de parrilla creen que es mucho más difícil para ellos adaptarse a los cambios de última hora que para las escuderías grandes.

"La fecha límite de septiembre se fijó por una razón", dijo Otmar Szafnauer, jefe de Racing Point, a Motorsport.com. "Así teníamos certezas sobre la construcción de los neumáticos, lo cual un gran impacto en todo nuestro desarrollo".

"Desafortunadamente, para los equipos más pequeños como nosotros, si cambiamos las cosas más adelante, no podemos reaccionar con la misma rapidez, y eso nos empeora la situación".

"Por un lado, la FIA y el dueño de los derechos comerciales quieren que las carreras sean cada vez mejores, pero por otro lado hacen cosas como esta, lo que hace que la parrilla se divida aún más".

"Todavía no tenemos los nuevos neumáticos para el túnel de viento, sólo los del año pasado. Desde ese punto de vista es parejo para todos. Sin embargo, cuando tengamos los nuevos, si los tenemos, los equipos más grandes podrán reaccionar más rápido".

Fred Vasseur, jefe de Alfa Romeo, estuvo de acuerdo en que el retraso no fue de ayuda para ellos.

"Me asusta un poco que si tenemos que esperar, la definición del auto aerodiánicamente sea un poco diferente", dijo el francés a Motorsport.com.

"Debido a que las formas de los neumáticos son diferentes. No es fácil para nosotros. Puedo entender la situación de Pirelli, hicieron un gran trabajo, pero también tienen que entender que de nuestro lado necesitamos una decisión. En este momento son los neumáticos 2020, y en eso estamos trabajando".

El director técnico de Mercedes, James Allison, admitió que incluso para un equipo top la falta de certeza era una "molestia".

"Creo que ha sido un proceso interesante", dijo. "Se han tomado todo tipo de decisiones inusuales para llegar a donde estamos hoy, pero estamos relativamente relajados sobre cualquier dirección que se tome. Hemos probado el neumático un par de veces, y creo que deberíamos estar bien en cualquier dirección".

"Va a ser un poco molesto, esperar hasta este momento del año para saber con seguridad cuál va a ser la forma aerodinámica del neumático. Pero eso va a ser lo mismo para todos".

Gunther Steiner, jefe de la escudería Haas, insiste en que la categoría ha tomado la decisión correcta al esperar la prueba de Abu Dhabi para dar a Pirelli una oportunidad adecuada de probar los neumáticos de 2020.

"Yo diría que es muy importante", explicó. "Porque es la primera vez que podemos sacar algo de estos neumáticos. Creo que fui uno de los pocos que después de Austin dijo que no podemos llegar a una conclusión tras ese test en la primera práctica".

"Sé que antes se habían hecho pruebas, pero los equipos no tenían un respaldo con el neumático que estamos usando ahora. Dijeron que el neumático no era bueno, pero ¿quién dice que el neumático ‘19 habría sido bueno? Así que creo que debemos darle una oportunidad justa. No estoy diciendo que el neumático sea bueno, de ninguna manera. Después de Austin, no lo sabemos".

Steiner reconoce que la prueba en Austin no fue necesariamente una representación justa de los Pirelli de 2020.

"La temperatura era demasiado baja, los autos no estaban preparados para ello, parece que corríamos con presiones demasiado altas".

"Creo que tenemos que intentarlo la semana que viene con la comparación con el neumático actual, y luego creo que podemos mirar los datos y llegar a una conclusión que nos dé el resultado real. Entonces tenemos que ver si queremos que este neumático sea el neumático del futuro, o nos quedamos con el viejo", finalizó.

Galería: ¿Qué hay en juego en el Gran Premio de Abu Dhabi?