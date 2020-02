El futuro de Renault está hoy más seguro

La agitación en la compañía causada por el arresto del exdirector de Renault-Nissan, Carlos Ghosn, el año pasado, provocó una importante revisión de sus operaciones.

La CEO interina Clotilde Delbos dijo en octubre pasado que cuestionaría todas sus actividades mientras trazaba un plan para el futuro - y eso incluía su programa de F1.

Pero, a pesar de anunciar esta semana las primeras pérdidas de la compañía en una década, que provocarán amplias medidas de reducción de costos, Abiteboul dijo que todos los indicios eran que el equipo de F1 estaba a salvo antes de la llegada del nuevo CEO Luca de Meo a finales de este año.

Preguntado por Motorsport.com a principios de esta semana acerca de los últimos desarrollos en el futuro del equipo de F1, Abiteboul dijo: "En Renault, supongo que el principal desarrollo es el hecho de que tenemos una confirmación de la nueva estructura de gobierno finalmente”:

"Ha habido una serie de evoluciones, como en la F1. Pero ahora en Luca de Meo tenemos un claro CEO. No se unirá antes de julio, pero al menos tenemos una fecha y un nombre. Además de eso, la información más importante es el hecho de que Clotilde Delbon permanecerá como CEO adjunto cuando llegue de Meo. Eso es muy importante”.

"Significa que habrá una continuidad del gobierno, continuidad también de las decisiones, lo que significa que todo lo que estamos discutiendo hoy con Delbos será válido incluso cuando llegue de Meo."

Aunque Abiteboul admite que el programa de Renault en la F1 no es barato, cree que Delbos es consciente de los beneficios de marketing de estar involucrado, pero que además, el tope presupuestario de la F1 a partir de 2021 será muy bueno”.

"Dondequiera que se mire, las cifras son saludables y van en la dirección correcta. Así que tengo todas las razones para creer que, en principio, estamos en esto a largo plazo."

Alain Prost, que es un director no ejecutivo de Renault, admitió el año pasadco que tenía "preocupación" por el compromiso de la compañía con la F1, pero ahora ve signos positivos.

"Siempre es una preocupación segura, especialmente siendo un gran constructor y además no podemos ocultar todos los problemas con el presidente que se fue, y la organización cambió completamente", dijo el cuatro veces campeón de F1.

"Tenemos diferentes reuniones programadas ahora, tenemos un nuevo presidente de Renault que viene en julio, pero también tenemos gente nueva que, por un lado, están preocupados, pero también motivados acerca de la F1”.

Añadió en cuanto a los resultados, esperan un avance, algo que también será importante para definir el futuro: "Aún con un gran constructor como Renault, no puedes estar muy lejos. Donde estábamos el año pasado no era aceptable, eso es seguro. No puedes quedarte en esta posición, así que tuvimos que demostrar que podemos mejorar”.

